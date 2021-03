Ceny ropy klesli o vyše dve percentá

Trhy tak zareagovali na uvoľnenie lode, ktorá uviazla v Suezskom prieplave.

29. mar 2021 o 8:35 TASR

TOKIO. Ceny ropy klesli v pondelok o viac než 2 %, pričom cena Brentu skĺzla do blízkosti 63 USD a cena WTI klesla pod 60 USD za barel (159 litrov).

Trhy tak zareagovali na uvoľnenie kontajnerovej lode, ktorá minulý týždeň uviazla na plytčine v Suezskom prieplave.

Jedna z najväčších kontajnerových lodí na svete Ever Given blokovala od utorka (23. 3.) premávku v Suezskom prieplave. Ten spája Stredozemné a Červené more a predstavuje najkratšiu lodnú trasu medzi Európou a Áziou.

Od utorka tak prieplav nemohli využiť stovky lodí, medzi nimi ani ropné tankery. V pondelok sa ju však podľa informácií spoločnosti Inchcape Shipping podarilo dostať do plavbyschopného stavu.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.15 h SELČ 63,25 USD (53,68 eura) za barel. Oproti prechádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 1,32 USD (2,04 %).

Cerna americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 59,56 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 1,41 USD alebo 2,31 %.

(1 EUR = 1,1782 USD)