Ministerstvo odmieta spochybňovanie plánu obnovy v oblasti zdravotníctva

Rezort reagoval na kritiku odborných a pacientskych organizácií.

26. mar 2021 o 14:56 TASR

BRATISLAVA. Radikálne zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti je cieľom Plánu obnovy a odolnosti SR. Spochybňovanie dokumentu v zdravotníckej časti preto Ministerstvo zdravotníctva SR odmieta.

Uviedla to hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová v reakcii na stanovisko odborných a pacientskych organizácií, ktoré označili plán obnovy v časti pre zdravotníctvo za diskriminačný.

Reformy a investície sa v pláne prepoja

Eliášová pripomenula, že slovenské zdravotníctvo bolo dlhé roky zle riadené a tunelované.

"Pravidlá boli nastavené tak, že namiesto zvyšovania kvality zdravotnej starostlivosti a efektívnosti bolo na prvom mieste uspokojovanie niekoľkých hráčov, ktorí na zdravotníctve bezohľadne profitovali. Výsledkom je napríklad to, že dôležitý ukazovateľ odvrátiteľných úmrtí je dlhodobo nad priemerom EÚ," dodala hovorkyňa.

Dokument pre zdravotníctvo znamená, že sa dajú do pohybu reformy a investície. "V organickom prepojení reforiem a investícií, ktoré obsahuje plán obnovy, je cesta ku kvalitnému a ekonomicky udržateľnému zdravotníctvu," povedala Eliášová.

Medzi reformy patrí optimalizácia siete nemocníc, centralizácia riadenia najväčších nemocníc či reforma poskytovania všeobecnej starostlivosti o dospelých, deti a dorast.

Kritika organizácií

Peniaze by mali podľa Eliášovej smerovať aj do digitalizácie v zdravotníctve, obnovy vozového parku záchrannej zdravotnej služby či do podpory otvárania nových ambulancií primárnej starostlivosti v nedostatkových oblastiach.

"Z uvedeného zamerania reforiem a investícií je zrejmé, že úžitok z plánu obnovy a odolnosti budú mať pacienti i samotní zdravotníci bez ohľadu na to, v akej právnej forme poskytujú zdravotnú starostlivosť. Napríklad investície do nových ambulancií sa týkajú výhradne súkromných ambulancií, keďže tie sú v súkromných rukách," dodala Eliášová.

Odborným a pacientskym organizáciám sa nepáči, že plán obnovy obchádza neštátne nemocnice a ambulantný sektor. Považujú to za diskriminačné.

Materiál z dielne Ministerstva financií SR aktuálne rezort vyhodnocuje. Registruje k nemu približne 2400 pripomienok, z toho približne 1300 bolo zásadných.