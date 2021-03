V Bratislave bude možné podať daňové priznanie z auta

Drive in zabezpečí finančná správa na najfrekventovanejšom daňovom úrade v Petržalke.

26. mar 2021

BRATISLAVA. Daňové priznanie bude možné v tomto roku podať bez toho, aby ste vystúpili z auta. Preberanie daňových priznaní formou drive in finančná správa zabezpečí na najfrekventovanejšom daňovom úrade v bratislavskej Petržalke v dňoch od 30. marca do 31. marca.

Dostupnejšie v posledných troch marcových dňoch budú aj ostatné daňové úrady na Slovensku, ktoré budú mať predĺžené úradné hodiny. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.



Finančná správa sa tak vracia k obľúbeným „McDaniam“. Dôvodom je pandémia koronavírusu. „Chceme obmedziť nápor v uzavretých priestoroch, znížiť tak riziko šírenia nového koronavírusu a chrániť nielen klientov, ale aj príslušníkov finančnej správy," uviedla hovorkyňa.

Svoje daňové priznanie budú môcť klienti finančnej správy odovzdať priamo z auta na parkovisku pred budovou Plus Centrum na Panónskej ceste v Bratislave. McDane budú fungovať v utorok 30. marca od 8:00 do 17:00 a v stredu 31. marca od 8:00 do 18:00.



Najfrekventovanejší daňový úrad v Bratislave na Ševčenkovej ulici okrem toho zriaďuje aj dve preberacie miesta z exteriéru tak, aby klienti nemuseli vstupovať do budovy daňového úradu. K dispozícii im bude pripravený zberný box, a to od 29. marca do 31. marca počas úradných hodín.



Cieľom týchto opatrení je podľa finančnej správy okrem iného poskytnúť daňovníkom čo najširšiu podporu pri plnení svojich povinností. Tento rok po prvýkrát totiž okrem daňových priznaní k dani z príjmu podávajú klienti finančnej správy aj daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, pri ktorej sa lehota posunula do konca marca tohto roka.

Doteraz finančná správa zaevidovala takmer 500-tisíc podaných daňových priznaní z celkového počtu 1,2 milióna.