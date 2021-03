Príprava strategického parku na východe by mala stáť 135 miliónov eur

Projektom sa už zaoberá Útvar hodnoty za peniaze.

26. mar 2021 o 11:33 SITA

BRATISLAVA. Náklady na prípravu strategického priemyselného parku na východnom Slovensku by mali byť 135 mil. eur. Pre agentúru SITA to potvrdilo Ministerstvo hospodárstva. Kde presne pritom park vyrastie, stále známe nie je.

„Konečné rozhodnutie o umiestnení zatiaľ nepadlo. Je vytipovaná vhodná lokalita na východnom Slovensku v blízkosti Košíc," uviedla hovorkyňa rezortu Katarína Matejková.

Strategickým priemyselným parkom sa podľa vyjadrení bývalého ministra hospodárstva Richarda Sulíka na sociálnej sieti už zaoberá aj Útvar hodnoty za peniaze.



Celý projekt má na starosti spoločnosť MH Invest II, ktorá spadá pod ministerstvo hospodárstva. Tá dlhodobo komunikuje, že sa vybudovaniu strategického priemyselného parku na východnom Slovensku intenzívne venuje. Jeho vznik podporoval aj už exminister hospodárstva Sulík.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Rozhodne nechceme dopustiť, aby nám veľké investície prekĺzli pomedzi prsty, tak ako to bolo v prípade BMW. Preto máme ambíciu vybudovať strategický park na východe,“ argumentoval ešte začiatkom roka.



Vláda už na návrh rezortu hospodárstva odklepla vybudovanie nového priemyselného parku v Rimavskej Sobote. Ide o okres, ktorý dlhodobo vykazuje najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti spomedzi všetkých okresov Slovenska. Celkový rozpočet projektu je odhadovaný na maximálne 9,843 mil. eur.

Park by mal vzniknúť do konca roku 2023 a vytvoriť minimálne 500 nových pracovných miest. Prvého veľkého investora by podľa ministerstva hospodárstva mohol mať zazmluvneného ešte počas aktuálneho funkčného obdobia vlády.



Agentúra SITA požiadala o stanovisko Útvar hodnoty za peniaze.