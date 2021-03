Obnova Gabčíkova je podľa ministerstva dopravy nevyhnutná

Komplexná obnova Vodného diela by mala stáť vyše 150 miliónov eur bez DPH.

26. mar 2021 o 10:52 SITA

BRATISLAVA. Komplexná obnova Vodného diela Gabčíkovo v hodnote vyše 150 miliónov eur bez DPH je podľa rezortu dopravy a výstavby nevyhnutná pre zabezpečenie bezpečnosti, plynulosti a spoľahlivosti plavby na slovenskom úseku Dunaja.

Ako uviedol pre agentúru SITA Ivan Rudolf, poradca ministra dopravy a výstavby pre strategickú a krízovú komunikáciu, projekt Inovácie a modernizácie plavebných komôr vodného diela je spolufinancovaný z fondov Európskej únie. Grant z Nástroja na prepájanie Európy CEF, schválený v roku 2016, predstavuje podľa jeho slov krytie vo výške vyše 122,9 milióna eur.



Práce v pravej plavebnej komore, ktoré zahŕňali aj výmenu viac ako tisíc ton vážiacich dolných vrát, majú byť hotové v priebehu mája 2021. Po ukončení modernizácie v pravej plavebnej komore vodohospodári vykonajú skúšobnú prevádzku. Následne spustia pravú plavebnú komoru do ostrej prevádzky a začnú s prácami na inovácii a modernizácii ľavej plavebnej komory. S jej dokončením sa počíta do polovice júla 2022. Stavebné práce však majú pre pandémiu COVID-19 takmer dvojmesačné omeškanie.



Štátny podnik Vodohospodárska výstavba preto uzavrel dodatok k zmluve o dielo s generálnym dodávateľom práce, českou spoločnosťou Metrostav. Podľa štátneho podniku omeškanie zapríčinilo, že generálnym dodávateľom prác je zahraničná spoločnosť, rovnako aj väčšina jeho subdodávateľov. Obmedzenia na hraniciach a prijaté epidemické opatrenia tak mali za následok problémy s presunmi zahraničných pracovníkov a sťažili situáciu v rámci výroby a dodávky komponentov.



Omeškanie prác spôsobili aj neočakávané okolnosti v súvislosti s ich realizáciou na hornom zhlaví. Potrebné tak bolo kompletne zmeniť technické riešenie armatúr horných vrát. To sa premietlo do posunu ukončenia stavebných prác na pravej plavebnej komore z decembra 2020 na máj 2021. Celkové omeškanie prác predstavuje stošesťdesiatosem dní. Takýto posun by však podľa podniku nemal ovplyvniť termín celkového ukončenia projektu, ktorý bol oficiálne predĺžený do 31. decembra 2022.