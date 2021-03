Upchatý Suez blokuje denne dopravu za skoro desať miliárd dolárov

Na preplávanie Suezom čaká takmer dvesto lodí.

25. mar 2021 o 9:28 TASR

Loď Ever Given zablokovala Suezský kanál. (Zdroj: TASR/AP)

KÁHIRA. Podľa hrubých výpočtov objem dennej lodnej dopravy cez Suezský prieplav, ktorý je už druhý deň zablokovaný, predstavuje okolo 9,6 miliardy USD (8,12 miliardy eur).

V utorok pre zlé počasie uviazla na plytčine v prieplave loď Ever Given smerujúca z Číny do Rotterdamu, ktorá sa plaví pod vlajkou Panamy a je 400 metrov dlhá a 59 metrov široká. Zatiaľ sa ju nepodarilo uvoľniť a stále blokuje lodnú dopravu v oboch smeroch.

Odhaduje sa, že denná hodnota lodnej dopravy smerujúcej cez Suezský prieplav na západ predstavuje 5,1 miliardy USD a dopravy smerujúcej na východ 4,5 miliardy USD. Agentúra Bloomberg odhaduje, že aktuálne na preplávanie kanálu čaká okolo 185 lodí.

Suezský prieplav spája Stredozemné more s Červeným morom a je jednou z najdôležitejších plavebných ciest na svete spájajúcou Európu a Áziu, ktorou prechádza približne 12 % objemu globálneho obchodu.

Úrad Suezského prieplavu, ktorý vlastní, prevádzkuje a udržiava Suezský prieplav, je tiež veľkým zdrojom devíz pre Egypt.

(1 EUR = 1,1825 USD)