Poberanie dávky v nezamestnanosti sa môže predĺžiť najviac do konca mája

Niektorým poistencom sa nárok predĺži automaticky.

23. mar 2021 o 11:35 TASR

BRATISLAVA. Podporné obdobie v nezamestnanosti sa pre nariadenie vlády predlžuje o dva mesiace, maximálne však do 31. mája. Informovala o tom hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková. Poisťovňa zároveň prináša prehľad, komu a akým spôsobom sa poberanie dávky môže predĺžiť.

Poistencom, ktorým uplynulo podporné obdobie v nezamestnanosti pred účinnosťou alebo v deň účinnosti nariadenia vlády sa toto obdobie predĺži. Tým, ktorí sú naďalej vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce začne podporné obdobie opätovne plynúť od 19. marca.

Poisťovňa v tomto prípade rozhodne o nároku automaticky, čiže netreba podávať žiadosť o predĺženie. Dávku v nezamestnanosti tak môžu poistenci poberať ďalšie dva mesiace od 19. marca, čiže do 18. mája, ak budú nepretržite evidovaní na úrade práce.

"Ak nie sú vedení v uvedenej evidencii, podporné obdobie im začne opätovne plynúť odo dňa zaradenia do evidencie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Títo poistenci musia o predĺženie podporného obdobia požiadať buď prostredníctvom úradu práce požiadaním o dávku v nezamestnanosti ako súčasť žiadosti o zaradenie do evidencie, alebo SP prostredníctvom tlačiva Žiadosť o dávku v nezamestnanosti," vysvetlila hovorkyňa. Poberanie dávky sa však predĺži maximálne do 31. mája.

Podať žiadosť o predĺženie podporného obdobia je potrebné aj vtedy, keď je poistenec opätovne zaradený do evidencie na úrade práce pred účinnosťou nariadenia a je v nej vedený aj 19. marca, ale o dávku v nezamestnanosti dovtedy nepožiadal.

Takisto treba vyplniť tlačivo Žiadosť o dávku v nezamestnanosti a žiadateľ bude poberať dávku v nezamestnanosti od 19. marca dva mesiace. Osobitné tlačivo pre tento prípad SP nepripravuje.

Ak poistencovi uplynie podporné obdobie po 20. marci a naďalej bude v evidencii, SP mu poberanie dávky predĺži automaticky, maximálne však do 31. mája. Ak teda niekomu skončí šesťmesačné podporné obdobie 30. apríla, SP ho predĺži do 31. mája.

"Nárok na predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti nevznikne, ak podporné obdobie v nezamestnanosti uplynie po 31. máji 2021," upozornila SP s tým, že naďalej platí aj to, že nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká dňom vyradenia poistenca z evidencie, či dňom priznania starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 %.