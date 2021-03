Šéf rezortu dopravy Doležal sa málo venuje výstavbe, hodnotia ministra po roku analytici

Prekáža im aj netransparentnosť pri príprave legislatívy pre tvorbu štátnych nájomných bytov.

22. mar 2021 o 16:53 SITA

BRATISLAVA. Minister dopravy Andrej Doležal má za sebou dobre odvedenú prácu v oblasti dopravy a telekomunikácií, ale svoju pozornosť veľmi málo venuje výstavbe. Túto tému pokrýva cez štátnu tajomníčku Katarínu Brunckovú, s ktorou spoluprácu hodnotí platforma Budovy pre budúcnosť (BPB) ako konštruktívnu.

Ako dodala pre agentúru SITA Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy, v prípade ministerstva dopravy vidia priestor na zlepšenie v lepšej koordinácii a spolupráci s rezortmi životného prostredia a hospodárstva v oblasti budov. Takáto nadrezortná spolupráca by bola prínosná minimálne z dôvodu rozsiahlych investícií z plánu obnovy, ktoré tu plánuje vláda smerovať.

Analytici platformy hodnotia aktivitu vlády za jej prvý rok pre sektor budov zatiaľ pozitívne. Oceňujú, že kabinet vníma sektor budov ako významný a o obnove budov sa hovorí oveľa intenzívnejšie ako po iné roky, čoho dôsledok je aj plánovaná alokácia pre obnovu budov v pláne obnovy a budúcich eurofondov. O úspechu či neúspechu týchto zámerov však rozhodne až implementácia v nasledujúcich rokoch. Pri téme štátneho nájomného bývania a pripravovaného stavebného zákona by privítala platforma väčšiu transparentnosť. Nájomné bývanie vláda zatiaľ totiž veľmi nerozhýbala.



Platforma ako najväčšiu príležitosť vníma prostriedky z plánu obnovy, v ktorom sa v časti zelenej ekonomiky počíta aj s masívnou investíciou do obnovy verejných budov a rodinných domov. „Investície do obnovy rodinných domov majú na Slovenskú obrovský potenciál a v prípade využitia fondu obnovy ide o win-win riešenie. Takéto investície by efektívne stimulovali lokálnu ekonomiku, prispeli k zníženiu emisií, znížili ľuďom účty za energie a skvalitnili ich bývanie. Kľúčom k úspechu je dobre nastavený dotačný program a efektívna implementačná kapacita na strane štátu,“ dodala Katarína Nikodemová.



Posunom je schválenie Dlhodobej stratégie obnovy fondu budov a novelizácií zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania a zákona o dotáciách na nájomné bývanie. Tie majú umožniť efektívnejšie využívanie financií pre výstavbu nájomných bytov. Ako mínus vlády menuje platforma meškajúcu Koncepciu štátnej bytovej politiky. Ak kabinet chce splniť záväzok, rozhýbať výstavbu nájomného bývania, táto stratégia bude kľúčová. Zatiaľ nie je hotová a pracovná skupina sa nestretla. Platforme prekáža aj netransparentnosť pri príprave legislatívy pre tvorbu štátnych nájomných bytov a návrhu nového stavebného zákona. Za nešťastné považuje, ako úrad podpredsedu vlády pre legislatívu a strategické plánovanie utajuje tvorbu zákonov. BPB kritizuje aj absenciu spolupráce so samosprávami.