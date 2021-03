Spoliehať sa len na výrobu v Ázii vedie k technologickému dlhu

Dôležitý je vývoj vlastných výrobných technológií.

Aj keď výroba televízorov ostáva nosným programom spoločnosti Foxconn Slovakia v Nitre, jej ambíciou je presadiť sa aj v iných odvetviach. PETER HRČKA, výkonný riaditeľ spoločnosti Foxconn Slovakia, vidí najväčšiu príležitosť v automobilovom priemysle, konkrétne v prechode na elektromobilitu.

Čo znamená, že Foxconn Slovakia nie je len výrobným závodom, ale Smart Factory?

Nie sme len výrobca, ktorý vyrobí produkt podľa zadania na čas a v požadovanej kvalite a cene. Sme partner, ktorý úzko spolupracuje so zákazníkom. Participujeme na vývoji produktu s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu efektivitu a zároveň optimálne náklady na výrobné technológie. Tie vyvíjame sami s ohľadom na nasledujúce generácie produktov a aby sme tak dokázali flexibilne zareagovať na zmeny.

Kedy sa z firmy zameranej na výrobu televízorov stala firma vyrábajúca produkty aj pre iné odvetvia?

Expanziou čínskych značiek televízorov, ktoré sa začali dovážať na európsky trh, ubudlo z koláča európskych výrobcov. Aby sme udržali prácu pre našich ľudí, rozšírili sme produktové portfólio. Začali sme vyrábať set top boxy a hracie konzoly, ktorých počty kusov sa rátali na milióny. Okrem finálnych produktov, naše výrobné kapacity, nakoľko máme najväčšie výrobné kapacity na výrobu plošných spojov v Európskej únii, využívame aj na výrobu komponentov pre rôznych zákazníkov pre rozličné odvetvia. Vyrábame komponenty pre meteorologické sondy, sondy na meranie vlhkosti, komponenty pre nemocničnú techniku, vyrábali sme GPS moduly pre kamióny, ale aj zariadenia ktoré sa využívajú v živočíšnej výrobe. Monitorujú správanie zvierat, aby sa adekvátne optimalizoval proces kŕmenia.

Akým sektorom v súčasnosti dodávate služby a produkty?

Výroba televízorov je stále náš nosný program, ale čoraz viac sa snažíme prejsť aj do iných odvetví, keďže všetka spotrebná elektronika podlieha sezónnosti. Na jar a v letných mesiacoch nie je dopyt, ale v čase Vianoc alebo pri udalostiach, ako sú majstrovstvá sveta vo futbale či olympijské hry, stúpa až trojnásobne. To vyžaduje obrovskú flexibilitu vo výrobných kapacitách a v ľudských zdrojoch. Preto sme začali rozširovať portfólio o zákazníkov a odvetvia s opačnou sezónnosťou alebo väčšou stabilitou dopytu.

V ktorých ďalších sektoroch vidíte nové príležitosti pre Foxconn Slovakia?

Najväčšiu príležitosť vidíme v automobilovom priemysle, pretože v Európe je približne 140 fabrík, ktoré vyrábajú osobné autá, a ďalšie stovky fabrík, ktoré im dodávajú komponenty. Z hľadiska logistiky je Slovensko svojou centrálnou polohou veľmi atraktívne. Zhruba 40 percent týchto fabrík je v dosahu jedného dňa cesty autom. Našou hlavnou príležitosťou je však prechod na elektromobilitu. Dramaticky sa mení pomer mechanických a elektronických súčiastok v automobile. Tento trend začal pridávaním asistenčných systémov a multimediálnych aplikácii, avšak pri nasadení elektromotorov tento dopyt rastie exponenciálne. Vďaka našim najväčším výrobným kapacitám na výrobu plošných spojov v EÚ, 25-ročnej skúsenosti s touto technológiu a našej sieti dodávateľov vieme vývoj a výrobu v tejto oblasti posúvať ďalej.

Slovensko malo našliapnuté stať sa svetovou veľmocou vo výrobe televízorov, ale nestalo sa tak. Môže sa to ešte zmeniť?

Tak to už je asi preč. Vidím tu však širší problém. V EÚ sa žiadny výrobca neodhodlal postaviť továrne na panely a takisto tu chýbajú výrobné kapacity na polovodičové súčiastky, lebo by si to vyžadovalo veľké investície. Ale v svetle toho, že televízory sú čoraz tenšie, priviezť panel z Ázie bude stáť čoskoro logisticky rovnako ako poslať hotový televízor. Spoliehať sa však len na výrobu v Ázii nie je dobrá cesta, keďže vedie k stavu, ktorý volám technologický dlh. Digitalizácia a príchod elektromobility zvyšujú dopyt po čipoch, polovodičoch a obrazovkách, či už LCD, alebo skôr OLED. Hotové výrobky síce navrhujeme v EÚ, ale technológie výroby komponentov si dizajnujú výrobcovia v Ázii sami. Sú to veľmi presné technológie so sofistikovanými procesmi, ktoré možno nevieme ani replikovať, respektíve by sme ich museli vymýšľať takmer od nuly v prípade núdze. Bol by som rád, aby si to uvedomila aj EÚ, zamyslela sa nad technologickou samostatnosťou a podporila projekty firiem, ktoré by tu nasadili technológie aj za cenu toho, že by boli dotované. Zabezpečili by nielen nezávislosť, ale aj bezpečnosť. Veď si len pripomeňme čo sa deje ohľadom nasadenia technológií 5G sietí a obava o bezpečnosť dát.

Peter Hrčka, výkonný riaditeľ spoločnosti Foxconn Slovakia. (zdroj: Foxconn Slovakia)

Nakoľko sa darí automatizovať výrobu vo Foxconne v Nitre?

Automatizácia výroby je veľmi závislá od technológie a životného cyklu výrobku. Napríklad pri výrobe dosiek plošných spojov je výroba celá automatizovaná. Dokonca sme si sami navrhli unikátny plne robotický proces testovania, ktorý, podľa mojich informácii, nepoužíva nikto iný na svete. Pri tomto procese je celá výroba takmer bez dotyku ľudskej ruky a to hlavne preto, že súčiastky, ktoré sa osádzajú sú štandardizované. Omnoho komplikovanejšia je robotizácia výroby spotrebnej elektroniky, pretože súčiastky majú väčšinou unikátny tvar alebo balenie. Tam je dôležité spolupracovať s vývojárom produktu a hľadieť najmä do budúcnosti, aby sa investícia vrátila a s minimálnou modifikáciu využila aj v nasledujúcich generáciách produktu.

Ako sa zmenil sektor spotrebnej elektroniky za posledné štvrťstoročie?

Spotrebná elektronika prešla veľkou nielen konštrukčnou zmenou, ale najmä na poli dodávateľského reťazca a logistiky. Pokročila integrácia komponentov, čoho vplyvom sa ich počet pri finálnej montáži znížil. Predovšetkým elektronické súčiastky a integrované obvody. Čo sa týka televízorov, zásadnou zmenou prešla konštrukcia a technológia obrazovky. Pokiaľ sa sklené obrazovky vyrábali v Európe, tak LCD panely, čo je najväčšia a zároveň najdrahšia časť televízora, sa vyrábajú výlučne v Ázii. To úplne zmenilo logistiku a plánovanie. Navyše, keďže výrobné kapacity sú obmedzené, LCD panel sa stal komoditou, kde sa v čase mení jeho cena na základe dopytu. Preto treba sledovať trh a niekedy robiť strategické nákupy, či už pre cenu, alebo pre dostupnosť, keďže lehota dodania môže trvať aj šesť týždňov. Taktiež sa skrátil životný cyklus modelov na jeden rok. Vďaka smart funkciám a vyššiemu rozlíšeniu si televízory vyžadujú viac pamäte a výpočtovej kapacity, a tak modely rýchlo morálne zastarávajú.

Ako vidíte budúcnosť televízorov samých osebe?

Televízor sa skôr posunie do polohy monitora s kvalitným obrazom a zvukom, ktorý sa bude streamovať. Nie však optikou, ale cez 5G internet. Takisto je možné, že preberie na seba aj niektoré socializačné funkcie ako domáci asistent. Čo sa týka rozmerov televízora, tak bude rásť do veľkosti steny v obývačke, čo môže byť približne 65 palcov. Je možné, že takéto televízory sa budú vyrábať lokálne vzhľadom na logistiku a na to, že pôjde o OLED technológiu, ktorá je drahšia. Profesionálne riešenia a veľké zobrazovacie panely sa vydajú asi skôr smerom micro LED, kde sa budú dať modulárne vyskladať rôzne rozmery. Tu sa môže lokálna výroba zmeniť skôr na službu, kde by sa z importovaného polotovaru vyskladal hotový produkt.

Aký vplyv mala alebo má pandémia na elektrotechnický sektor a konkrétne na Foxconn Slovakia?

Pandémia priniesla krátkodobé výpadky vo výrobe súčiastok. Avšak aktuálny výpadok vo výrobe polovodičových komponentoch je už viac o celkovej výrobnej kapacite samej osebe ako o pandémii. Čo sa týka spotrebiteľov, pre obmedzenia mobility sa presunula zábava do domácností, čoho následkom stúpol dopyt po mobilných zariadeniach. Ľudia tiež začali viac pracovať z domu, vďaka čomu narástol dopyt po notebookoch o 20 percent. Takisto nástup elektromobility vytvoril obrovský dopyt.

Aké sú plány spoločnosti Foxconn Slovakia do budúcnosti?

Naše plány sú maximálne využiť naše skúsenosti a technológie v digitálnej dobe, ktorá prichádza. Chceme si udržať stabilného zákazníka – Sony, ktorý je s nami už 25 rokov. Máme však výborný základ na rozšírenie portfólia. Máme skúsenosti, ľudí, overené technológie a kapacity. Potenciál je veľký. Od cloudových riešení cez IoT zariadenia pre smart city až po komponenty pre elektromobilitu. Chceme si túto pozíciu udržať aj do budúcnosti, a preto kontinuálne investujeme do automatizácie a rozvoja našich talentov.

