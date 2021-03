Plán obnovy vznikal za zatvorenými dverami, tvrdí Asociácia priemyselných zväzov

Ministerstvo financií dalo plán obnovy do pripomienkového konania.

22. mar 2021 o 14:34 SITA

BRATISLAVA. Plán obnovy vznikal za zatvorenými dverami, čo znížilo jeho potenciál zmodernizovať Slovensko a posilniť jeho odolnosť. Takto reaguje na predstavený dokument Asociácia priemyselných zväzov.

Napriek otvorenej snahe o aktívnu účasť, sa s ním oboznámila až po spustení medzirezortného pripomienkového konania. Očakáva preto veľa pripomienok a má veľké obavy, či pre krátkosť času stihnú byť zapracované do jeho finálneho znenia.

V rámci časti zelená ekonomika je v pláne obnovy na dekarbonizáciu priemyslu vyčlenených 350 mil. eur. Ako upozornil generálny sekretár asociácie Andrej Lasz, čerpanie finančných prostriedkov by malo byť možné len pri projektoch, ktoré preukážu zníženie emisií CO2. Tie sú zdrojom 41 % všetkých emisií vyprodukovaných na Slovensku. „Napriek takému veľkému podielu je na tento cieľ vyčlenených len 350 mil. eur. Slovensko je krajina zameraná na priemysel, a preto túto sumu považujeme za nedostatočnú a v porovnaní s vyčlenenými prostriedkami na iné oblasti za neproporčnú," skonštatoval.



V rámci medzirezortného pripomienkového konania bude asociácia a jej členské priemyselné zväzy požadovať vypustenie pre nich nelogickej diskriminácie tých žiadateľov, ktorí do zníženia emisií investujú ročne viac ako 444 eur na tonu. „Tí, ktorí prekročia túto sumu, na podporu z plánu obnovy nemajú nárok. Znamená to, že ak niekto zainvestuje viac a do lepších technológií, nedostane nič," priblížil Lasz. Ak podľa neho má byť tento limit v dokumente zachovaný, tak žiadajú, aby aj tí, ktorí investujú viac, dostali príspevok aspoň vo výške stanoveného limitu.



Ministerstvo financií SR dalo do pripomienkového konania zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, ako aj samotný plán obnovy. Je rozdelený na 18 častí, ktoré zahŕňajú reformy a investície v celkovej hodnote asi 6 miliárd eur. Zameriava sa na päť hlavných priorít, a to zelená ekonomika (2,170 mld. eur), vzdelávanie (800 mil. eur), veda, výskum a inovácie (700 mil. eur), zdravie (1,45 mld. eur) a efektívna verejná správa (1,03 mld. eur).