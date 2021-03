Daň z príjmu priznalo zatiaľ 400-tisíc daňovníkov

Komplikácie, ktoré môžu nastať po posunutí lehoty odovzdania a zaplatenia daňového priznania.

- neskoršie vracanie preplatkov nárokovaných v podanom daňovom priznaní

– daňovník by musel čakať až do augusta na vrátenie svojho vzniknutého preplatku;- nutnosť platenia vyšších preddavkov na základe dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie až do uplynutia posunutej lehoty na podanie daňového priznania

- plošné neskoršie poukázanie prostriedkov z asignácie dane (2 percentá) neziskovým organizáciám – tieto by opäť dostali finančné prostriedky s niekoľkomesačným oneskorením