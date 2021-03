Britský rozpočtový deficit vyskočil vo februári na najvyššiu hodnotu za 28 rokov

Aj tieto nepriaznivé údaje sú lepšie, než očakávali analytici.

19. mar 2021 o 11:41 TASR

LONDÝN. Rozpočtový deficit Británie sa vo februári zvýšil o viac než 17 miliárd na rekordných vyše 19 miliárd libier. Uviedol to v piatok britský štatistický úrad.

Ako úrad informoval, vo februári dosiahol britský rozpočtový deficit 19,1 miliardy libier (22,32 miliardy eur). V medziročnom porovnaní sa tak zvýšil o 17,6 miliardy libier.

Lepšie než očakávania

Februárový údaj predstavuje najvyšší rozpočtový deficit za daný mesiac od začatia evidovania príslušných údajov v roku 1993.

Na druhej strane sú aj tieto nepriaznivé údaje lepšie, než očakávali analytici. Tí počítali s rastom rozpočtového schodku až na 21 miliárd libier.

Za 11 mesiacov súčasného rozpočtového roka 2020/2021, ktorý sa začal v apríli, dosiahol schodok rozpočtu 278,8 miliardy libier. Oproti jedenástim mesiacom predchádzajúceho rozpočtového roka sa zvýšil o 228,1 miliardy libier.

Aj za 11 mesiacov ide o najvyšší rozpočtový deficit od roku 1993.

Očakávajú pokles deficitu

Britský Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR) predpokladá, že za celý rozpočtový rok (do 31. marca) dosiahne schodok britského rozpočtu viac než 350 miliárd libier.

V nasledujúcom roku 2021/2022 by mal rozpočtový deficit klesnúť na 234 miliárd libier. Aj v takom prípade to však bude viac než štvornásobok v porovnaní so schodkom za rok 2019/2020, ktorý zahrnoval iba jeden mesiac ovplyvnený koronakrízou.