Novela o diaľničnej známke neprešla, parlament neprelomil veto

Právna norma hovorí o úprave lehoty na uloženie pokuty za neuhradenie diaľničnej známky.

18. mar 2021 o 17:32 (aktualizované 18. mar 2021 o 17:57) SITA, TASR

BRATISLAVA. Plénum Národnej rady vo štvrtok neprelomilo veto prezidentky Zuzany Čaputovej pri novele zákona o diaľničnej známke. Zákon tak poslanci neschválili.

Za novelu zákona hlasovalo 73 poslancov, pričom na prelomenie prezidentkinho veta je potrebný súhlas najmenej 76 poslancov.

Ako ktorí poslanci hlasovali

Novelu zákona podporil len jeden poslanec za SaS Peter Osuský, zvyšní dvanásti poslanci za túto stranu sa zdržali hlasovania alebo neboli na hlasovaní prítomní.

Poslanecký klub OĽANO novelu podporil, okrem Petra Kremského a Milana Vetráka, ktorí nehlasovali.

Za prijatie bol aj klub Sme rodina a Za ľudí okrem Jána Benčíka, ktorý sa zdržal.

Poslanci z klubu Smer sa zdržali alebo boli proti. Proti boli aj poslanci ĽSNS a nezaradení poslanci sa buď zdržali, alebo boli tiež proti.

Čo hovorila novela o diaľničnej známke a čo sa Zuzane Čaputovej nepozdávalo

Cieľom novely zákona bolo predĺžiť lehotu na uloženie pokuty za neuhradenie diaľničnej známky zo 60 dní aspoň na dva roky. Parlament však chcel zákon prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní, s čím prezidentka nesúhlasila a navrhovala, aby poslanci zákon neprijali ako celok.

„Zákon predpokladá pre skrátené legislatívne konanie existenciu mimoriadnych okolností, ktoré nie sú výsledkom obvyklého chodu udalostí, a teda nastali náhle, nečakane a nebolo možné sa na ne vopred pripraviť. Toto kritérium podľa prezidentky splnené nebolo, keďže podľa verejných vyjadrení predkladateľa bola už v auguste minulého roka ohlásená potreba novelizácie tohto zákona," upozornil hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Pokutu za neuhradenie diaľničnej známky sa malo dať uložiť do dvoch rokov, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. Aktuálne sa dá pokutu uložiť len do 60 dní odo dňa porušenia povinnosti, čo je podľa rezortu dopravy pri dodržaní príslušných procesných ustanovení zákona o správnom konaní v praxi takmer nevykonateľné.