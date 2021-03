Kurzarbeit je podľa Richtera potrebný, v návrhu však vidí riziká

Ohrozenie vidí Richter pri starobných dôchodkoch.

18. mar 2021 o 17:12 TASR

BRATISLAVA. Návrh zákona o trvalom kurzarbeite je veľmi potrebný, sú tam však viaceré riziká. Uviedol to vo štvrtok v rozprave poslanec opozičného Smeru Ján Richter.

Ohrozenie vidí pri starobných dôchodkoch, kritizoval tiež, že v návrhu nie sú zahrnutí živnostníci. Exminister práce a súčasný poslanec Milan Krajniak (Sme rodina), ktorý návrh zákona pripravoval, reagoval s tým, že pre SZČO má vzniknúť zvlášť schéma.

"Je to návrh, ktorý je potrebný, dôležitý, na ktorý sa dlho čakalo," poznamenal Richter s tým, že ide o akýsi nemecký kurzarbeit na slovenský spôsob.

Od nemeckého však podľa neho má ďaleko. Kritizoval, že oproti pôvodnému návrhu už ten súčasný neráta s pomocou pre SZČO. "Samostatný fond, ktorý mal byť na tento účel vytvorený, nakoniec vytvorený nebol," podotkol.

"Živnostníci tam nie sú z toho dôvodu, že my sme od začiatku chceli, aby boli súčasťou tohto systému, akurát sa ukázalo, že 80 percent živnostníkov platí iba minimálne odvody," argumentoval Krajniak.

Priblížil, že keď vypočítali z minimálnych odvodov, aká by im vychádzala podpora z toho istého fondu, z ktorého zamestnávatelia môžu dostávať pomoc na svojich zamestnancov, tak by to bolo veľmi málo. Preto sa dohodli, že na to vytvoria zvlášť schému.

Predpokladá, že od 1. januára by zostala nastavená schéma z Prvej pomoci tak, ako sú SZČO v dvoch kategóriách podporovaní doteraz.

Richter: Aby bolo na dôchodky

Richter zároveň poukázal na to, že prostriedky budú hradené cez fond poistenia v nezamestnanosti, pričom do tohto fondu bude musieť "naliať" peniaze štát, aby bola pomoc realizovateľná.

Upozornil na to, aby sa nestalo, že klasickí starobní dôchodcovia nebudú mať na dôchodky. Rozpočet s tým podľa Richtera bude musieť počítať.

Krajniak doplnil, že v prípade financovania boli dve možnosti, a to odkladať 150 miliónov eur ročne, pričom za desať rokov by tam bol dostatok peňazí na takúto krízu. Druhou možnosťou podľa neho bolo prostriedky každý rok používať na sociálnu pomoc a ak znova takáto kríza o desať rokov príde, predať štátne dlhopisy a financovať to z pôžičky.

"Zvolili sme si to, že chceme, aby každoročne tých 150 miliónov eur bolo používaných v prospech ľudí a v prospech sociálnej pomoci pre ľudí," zdôraznil.

O čom má byť trvalý kurzarbeit

Slovensko by malo mať legislatívu o trvalom kurzarbeite. Návrh zákona o podpore v čase skrátenej práce z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny je aktuálne v parlamente v prvom čítaní.

Podstatou tohto nástroja má byť poskytovanie právne nárokovej podpory, ktorá bude účelovo jednoznačne určená na vyplácanie náhrady mzdy zamestnanca alebo náhrady platu zamestnanca v čase, keď zamestnávateľ nemôže prideľovať zamestnancom prácu v pôvodne dohodnutom rozsahu a dochádza tak k tzv. skrátenej práci.