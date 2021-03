Dovoz tovarov z Británie do Írska klesol pre pandémiu a brexit o dve tretiny

Najvýraznejšie klesol dovoz potravín a živých zvierat.

18. mar 2021 o 15:54 TASR

DUBLIN. Dovoz tovarov z Británie do Írska sa v prvom mesiaci tohto roka prepadol takmer o dve tretiny, keď obchodníci museli zápasiť s novými colnými nariadeniami po brexite a obmedzeniami spojenými s pandémiou nového koronavírusu.

Do dovozu zasiahol aj fakt, že pred odchodom Británie z jednotného trhu si mnohé firmy urobili zásoby. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje írskeho štatistického úradu.

Ako úrad informoval, hodnota tovarov dovezených z Británie do Írska (bez započítania tovarov zo Severného Írska) dosiahla v januári 497 miliónov eur. V porovnaní s januárom minulého roka to znamená pokles o 65 %.

Podiel britských tovarov na celkovom írskom dovoze tak klesol na 9 %. Na porovnanie, v januári minulého roka predstavoval dovoz z Británie v rámci celkového írskeho dovozu 21 %.

Najvýraznejšie klesol dovoz potravín a živých zvierat (75 %) a minerálnych palív, kde pokles predstavoval 71 %.

Naopak, dovoz zo Severného Írska, ktoré zostalo aj po brexite súčasťou jednotného európskeho trhu, vzrástol na 177 miliónov eur zo 161 miliónov eur v januári minulého roka, uviedol štatistický úrad.

Podobne sa vyvíjal i export z Írska do Británie, aj keď pokles írskeho vývozu na britský trh nebol taký rozsiahly. Hodnota exportu írskych tovarov do Británie klesla v januári medziročne o 14 % na 946 miliónov eur. Naopak, export do Severného Írska sa zvýšil zo 170 miliónov na 199 miliónov eur.