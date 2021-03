Ďiaľničiari plánujú v tomto roku opraviť osem mostov

Národná diaľničná spoločnosť má vo svojej správe 815 mostov.

18. mar 2021 o 11:24 SITA

BRATISLAVA. Národná diaľničná spoločnosť plánuje v tomto roku opraviť osem mostov.

Predpokladané investičné náklady odhadujú diaľničiari na 12,2 milióna eur.

„Popri avizovaných prácach na búraní a následnej výstavbe nového ľavého diaľničného mosta (smer Liptovský Mikuláš) v križovatke Podbanské (úsek D1 Liptovský Ján – Liptovský Hrádok), ktoré sa rozbehnú už o pár dní, chceme v tomto roku zároveň vylepšiť stavebno-technický stav hneď niekoľkých ďalších mostov,“ informovala vedúca oddelenia komunikácie NDS Eva Žgravčáková.



Ďiaľničiari plánujú opraviť diaľničný most D2 nad železničnou stanicou v bratislavskom Lamači, dva diaľničné mosty D2 cez mlynský náhon a potok Rudava, výstupnú vetvu z Dolnozemskej cesty na Prístavný most v Bratislave, diaľničný most pravý na D1 v Trenčíne (smer Považská Bystrica). Národná diaľničná spoločnosť plánuje opraviť aj diaľničný most D1 Velínok, most na R1 v Hronskej Breznici a most na R1 v Banskej Bystrici.

Národná diaľničná spoločnosť má vo svojej správe 815 mostov, z toho 502 na diaľniciach, 225 na rýchlostných a 88 na ostatných cestách.