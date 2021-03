Ekonomika USA podľa Fedu v tento rok vzrastie až o 6,5 percenta

Fed bude pokračovať v nákupoch dlhopisov za sumu 120 miliárd dolárov mesačne.

18. mar 2021 o 14:23 SITA

WASHINGTON. Americký Federálny rezervný systém (Fed) predpokladá, že ekonomika krajiny sa v tomto roku výrazne zrýchli.

Svoju hlavnú úrokovú sadzbu však plánuje udržiavať v blízkosti nuly až do konca roku 2023, hoci finančné trhy sa obávajú potenciálne vyššej inflácie.

Fed zároveň uviedol, že bude pokračovať v nákupoch dlhopisov za sumu 120 miliárd dolárov mesačne, čím chce udržať nízke dlhodobé úroky.

Centrálna banka USA v stredu významne zlepšila prognózu ekonomického rastu a inflácie.

Odhaduje, že hospodárstvo USA v tomto roku posilní o 6,5 percenta. Predošlá projekcia, ktorú Fed zverejnil v decembri, rátala s ekonomickým rastom iba na úrovni 4,2 percenta. Inflácia v USA podľa centrálnej banky krajiny do konca tohto roka stúpne na 2,4 percenta. Pôvodne Fed očakával, že bude iba 1,8 percenta.

Nezamestnanosť v USA podľa predpovede centrálnej banky tiež klesne rýchlejšie, ako očakávala v decembri. Z terajšej úrovne 6,2 percenta by sa do konca tohto roka mala znížiť na 4,5 percenta a do konca budúceho roka na 3,9 percenta.