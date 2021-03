Uber poskytne šoférom minimálnu mzdu i platené voľno

Pristúpi k tomu po rozhodnutí súdu, podľa ktorého by títo pracovníci mali byť klasifikovaní ako zamestnanci.

17. mar 2021 o 10:28 SITA

LONDÝN. Alternatívna taxislužba Uber poskytne svojim vodičom v Spojenom kráľovstve minimálnu mzdu, platené voľno a bude im prispievať na dôchodky. Pristúpi k tomu po nedávnom rozhodnutí súdu, podľa ktorého by títo pracovníci mali byť klasifikovaní ako zamestnanci, vrátane všetkých súvisiacich výhod.

Uber uviedol, že okamžite rozširuje benefity pre svojich viac ako 70-tisíc šoférov. Tí tak po akceptovaní žiadosti o cesty zarobia minimálnu mzdu, ktorá v súčasnosti predstavuje 8,72 libry (10,15 eura), a budú môcť stále dostať viac.

Vodičov taktiež budú platiť aj počas dní, keď budú čerpať dovolenku, a to približne vo výške 12 percent ich zárobkov vyplácaných každé dva týždne. Dostanú sa aj do dôchodkového plánu, do ktorého bude odvádzať peniaze aj ich zamestnávateľ.

Britský najvyšší súd vo februári rozhodol, že vodiči Uberu sú vo vzťahu k firme v pozícii „podriadenosti a závislosti“, a teda sú zamestnanci. Majú mať preto práva, ktoré zamestnancom priznáva pracovnoprávna legislatíva.