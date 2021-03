Slovákom hrozia malé dôchodky. V čom je problém?

O dôchodok sa zaujímame málo a nesprávne.

Odchod do dôchodku je v súčasnosti spojený s výrazným poklesom životnej úrovne. Skoro polovica Slovákov to berie ako fakt. Čakajú na výpočet dôchodku od štátu, namiesto toho, aby sa o výšku vlastného dôchodku začali aktívne zaujímať sami.

Pritom na Slovensku máme plnohodnotný dôchodkový systém, ktorý je ekvivalentom overených dôchodkových systémov v západnej Európe. Je nastavený tak, aby pomáhal budúcim slovenským dôchodcom získať slušnú penziu. Stačí sa ho len naučiť správne používať a vyvarovať sa najčastejších chýb.

O dôchodok sa zaujímame málo a neskoro

„Žijeme na dôchodku približne 20 rokov, ale začíname naň myslieť neskoro. Pritom stačí spraviť jediné dobré rozhodnutie v mladosti a môžete si zabezpečiť slušný príjem v starobe. Čím skôr takéto rozhodnutie urobíte, tým menej si budete na dôchodok mesačne musieť sporiť,“ hovorí Marcel Haniš, vedúci produktového oddelenia DDS Tatra banky.

Druhý a tretí pilier dôchodkového zabezpečenia sú preto dôležitou a bezpečnou cestou, ako si zaistiť slušný život v starobe.

Spraviť správne rozhodnutie v mladosti znamená istotu dostatočného dôchodku. V trojpilierovej dôchodkovej kalkulačke si môžete jednoducho prepočítať, aký rozdiel vo výške penzie spraví, ak začnete sporiť o desať či dvadsať rokov neskôr.

Na dôchodok si len „odkladáme“

Len zhruba tretina Slovákov mala za vlaňajšok majetok v akciách, dlhopisoch či podielových fondoch. Akcie predstavujú do jedného percenta z hodnoty majetku Slovákov, pritom práve tie sú vo finančnom svete dlhodobo najziskovejšie.

„Podieľať sa na podnikateľských úspechoch renomovaných firiem a získať z investícií slušný dôchodok je možné prostredníctvom fondov tretieho piliera. Sporením v dôchodkových fondoch nepriamo investujete do akcií najväčších spoločností z celého sveta. Podľa stratégie zvoleného fondu investujete napríklad aj do zlata, realít a dlhopisov. Globálnym zainvestovaním sa zníži riziko sporenia s cieľom dosiahnuť čo najvyššie zhodnotenie,“ hovorí Haniš.

Odkladať si na dôchodok len tak „pod vankúš“ alebo na bežnom účte, bez možnosti zhodnotiť úspory nemá zmysel, pretože odložené peniaze znehodnotí inflácia. Slováci si zatiaľ väčšinu úspor nechávajú takto ohrozovať a obzvlášť pri dlhodobých úsporách na dôchodok na to kvôli inflácii sami doplatia.

Sú príliš skoro konzervatívni

Pre získanie lepšieho dôchodku je dôležitá správne nastavená investičná stratégia. V druhom a treťom pilieri však Slováci robia spoločnú chybu. O investície sa nezaujímajú.

„Mnohí ľudia si volia príliš konzervatívne stratégie v druhom aj treťom pilieri príliš skoro. Druhý pilier však prichádza s automatickým presunom peňazí do konzervatívnych fondov v 52. roku života. Dôvodom je ochrana úspor sporiteľov pred výkyvmi v preddôchodkovom období. Dovtedy je vhodné držať fondy dynamickejšie,“ radí Haniš.

Dynamické fondy sa oplatia, ak má klient pred sebou 15 a viac rokov sporenia. Avšak postupom času je nutné meniť investičnú stratégiu skonzervatívňovať. Platí to o druhom aj treťom pilieri. Presun peňazí do bezpečnejších vôd však klient nemusí realizovať sám.

„Vyvinuli sme bezpečnejšiu stratégiu Comfort LifeTB, ktorá klientom automaticky mení fond z dynamického na konzervatívnejší, aby mali pred odchodom do dôchodku peniaze zároveň dostatočne zhodnotené a v bezpečí pred stratami,“ hovorí Haniš.

Slováci sa preto musia naučiť viac dôverovať dynamickejším fondom. Krátkodobo síce dokážu v negatívnych obdobiach klesnúť , v dlhodobom horizonte to však vyrovnajú a veľmi pravdepodobne prinesú výrazne vyššie zhodnotenie ako konzervatívne fondy.

Nevedia si vybrať a zmeniť fond

Výber nesprávneho fondu môže znamenať nižší dôchodok aj o stovky eur. Z dynamických indexových fondov je vhodné prestúpiť 15 rokov pred dôchodkom do rastového. Zhruba desať rokov vopred sa vyžaduje prechod do vyváženého a päť rokov pred dôchodkom by mali putovať peniaze do konzervatívneho fondu. Mnoho Slovákov to nevie a fondy si sami nezmenia. Prípadne ich zmenia, ale v nevýhodnom období. Môže to znamenať významnú stratu majetku.

„Správne vybrať fond a prestúpiť tak, aby ste neboli na vrchole ani v poklese, je veľmi zložité. Bežný človek to nemá ako odhadnúť,“ hovorí Haniš.

„Preto je stratégia Comfort lifeTB od DDS Tatra banky v sektore tretieho piliera jedinečná. Klient nemení dôchodkové fondy, ale samotný fond sa upravuje automaticky. Mení štruktúru aktív tempom približne jedno percento ročne,“ vysvetľuje Haniš.

Premyslenou stratégiou kontinuálnej zmeny sa eliminoval problém, že klient zmení stratégiu v zlom čase. Zmeny vo fonde sa pritom dejú postupne podľa situácie na trhoch aj s ohľadom na vek klienta. Peniaze tak má vo väčšom bezpečí, ako keď fond mení naraz a v nesprávnom čase.

Následne si už sporiteľ iba kontroluje budúcu výšku svojho doplnkového dôchodku prostredníctvom aplikácie v mobile. Vidí, koľko má nasporené, aj aký je aktuálny odhad budúceho dôchodku. Prípadne môže poslať dodatočné príspevky, ak si chce svoj dôchodok navýšiť.

Výber financií z tretieho piliera je naviazaný na dosiahnutie dôchodkového veku. Tým sa zaistí, že človek svoje úspory na dôchodok nevyberie hneď ako potrebuje nové auto, plánuje rodinnú dovolenku alebo mení strechu. Zvyšuje sa tak istota, že financie, ktoré sú určené na zabezpečenie penzie, tak skutočne na dôchodok aj budú použité.

