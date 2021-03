Proces čerpania eurofondov by sa mal zjednodušiť, administratíva zmenšiť

Väčšie sumy peňazí posielané cez hranice Európskej únie budú viac kontrolované.

16. mar 2021 o 18:58 TASR

BRATISLAVA. Procesy okolo čerpania peňazí z Európskych štrukturálnych a investičných fondov by sa mali zjednodušiť.

Znížiť sa má aj administratívna záťaž poskytovateľom, prijímateľom, ale i ostatným subjektom, ktorí sa zúčastňujú na implementácii poskytovania eurofondov.

Väčšia transparentnosť

Vyplýva to z novely zákona o príspevku poskytovanom z Európskych štrukturálnych a investičných fondov z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ktorú v utorok posunulo plénum parlamentu do druhého čítania. Zákon by mohol byť účinný od 1. júna tohto roka.

Opatrenia v novele podľa materiálu ovplyvnia vyhlasovanie výziev a schvaľovací proces žiadostí, ako aj samotnú realizáciu a financovanie projektov.

Novela zároveň kladie dôraz na transparentnosť. Sprístupniť verejnosti by sa mali napríklad informácie o nedostatkoch zistených v auditoch.

"Zverejňovanie týchto nedostatkov má potenciál významne prispieť k prevencii a predchádzaniu vzniku opakovaných nedostatkov, ktoré už boli v minulosti identifikované na iných subjektoch, a tým k zníženiu negatívnych dosahov na subjekty podieľajúce sa na implementácii Európskych štrukturálnych a investičných fondov, napríklad v podobe neoprávnených výdavkov," píše sa v materiáli. Orgán auditu by mal dvakrát ročne zverejňovať také nedostatky, ktoré majú významný finančný vplyv, a navrhnúť k nim aj odporúčania.

Rozširovať by sa mal aj zoznam informácií, ktoré je poskytovateľ povinný zverejniť. Po novom do zoznamu pribudne názov spoločnosti, ktorá sa podieľala na vypracovaní konkrétneho projektu. Zverejnené budú musieť byť aj informácie o právnických či fyzických osobách, ktoré sa podieľali na vypracovaní žiadosti.

Novela by mala priniesť aj väčšiu flexibilitu vo vykazovaní výdavkov, a to tým, že sa umožní uviesť podmienky uplatnenia zjednodušeného vykazovania výdavkov a spôsob výkonu kontroly aj v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v rozhodnutí o schválení takéhoto príspevku v prípade, ak poskytovateľ a prijímateľ sú tá istá osoba.

Euroval

Zmluva, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu, tzv. trvalý euroval, by sa mala upraviť. Dohodu s týmto cieľom v utorok odsúhlasilo plénum Národnej rady. Je súčasťou balíka zmien týkajúcich sa prehlbovania Hospodárskej a menovej únie.

Lídri Európskej únie na samite eurozóny v decembri 2018 prijali vyhlásenie, ktoré sa týka reformy hlavných prvkov Európskeho mechanizmu pre stabilitu. Reforma podľa dôvodovej správy v prvom rade vytvára právny podklad pre spoločný zabezpečovací mechanizmus, cez ktorý bude môcť Európsky mechanizmus pre stabilitu poskytnúť úver Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií (SRB) pre potreby Jednotného fondu na riešenie krízových situácií (SRF).

Tento jednotný fond bol podľa materiálu z dielne Ministerstva financií vytvorený na to, aby sa pri záchrane bánk predišlo financovaniu z peňazí daňovníkov. Fond je financovaný z príspevkov bánk a jeho použitie sa predpokladá v situácii, keď je rezolúcia banky vo verejnom záujme a iné možnosti záchrany sa vyčerpali.

"Môže sa však stať, že v čase krízy bude kolabovať viacero bánk naraz a zdroje v tomto fonde nebudú dostatočné. V takomto prípade si bude môcť SRF požičať prostriedky z Európskeho mechanizmu pre stabilitu cez spoločný zabezpečovací mechanizmus," priblížil rezort financií v dôvodovej správe. Takáto pôžička podľa Ministerstva financií nebude mať žiadny vplyv na kapitál členských štátov v mechanizme a bude zo strednodobého hľadiska fiškálne neutrálna, teda splatená z príspevkov bankového sektora.

Dohoda tiež stanovuje kritériá schvaľovania úverov a vyplácania prostriedkov v rámci zabezpečovacieho mechanizmu vrátane pravidla použitia mechanizmu ako veriteľa poslednej inštancie.

"V prípade poskytnutia finančnej asistencie cez zabezpečovací mechanizmus má Európsky mechanizmus pre stabilitu status prednostného veriteľa podobne, ako je tomu pri iných úveroch Európskeho mechanizmu pre stabilitu. Financie poskytované mechanizmom sú týmto významne ochránené v prípade ich použitia, pretože budú vrátené ako prvé," konštatuje Ministerstvo financií.

Reformou tiež dochádza k sprísneniu v druhej oblasti, ktorou je podmienenosť poskytovania stabilizačnej pomoci. Dohoda explicitne stanovuje, že stabilizačná podpora Európskeho mechanizmu pre stabilitu môže byť poskytnutá len tým členským štátom, ktorých dlh je považovaný za udržateľný a ktorých schopnosť splácať dlh voči Európskemu mechanizmu pre stabilitu je potvrdená.

"Posúdenie udržateľnosti bude vykonané na transparentnom a predvídateľnom základe Európskou komisiou v spolupráci s Európskou centrálnou bankou a Európskeho mechanizmu pre stabilitu, a, ak je to vhodné a možné, spolu s Medzinárodným menovým fondo,," podotkol rezort financií.

Otvorená výzva

Ďalším navrhovaným zjednodušením je aj možnosť zmeniť prebiehajúcu, ale aj uzavretú výzvu, a to až do vydania prvého rozhodnutia. "Pri tzv. otvorenej výzve sa možnosť zmeny výzvy vzťahuje na aktuálne posudzované hodnotiace kolo," spresňuje rezort.

Z legislatívy o eurofondoch sa podľa návrhu má vypustiť aj ustanovenie o overovaní splnenia podmienok poskytnutia peňazí.

"Z technických dôvodov nie je možné overiť splnenie určitej podmienky poskytnutia príspevku k určitému, vopred stanovenému dňu," odôvodňuje rezort v materiáli s tým, že vyškrtnutím ustanovenia sa zníži aj administratívna záťaž a zrýchlia sa procesy.

Novela má priniesť aj to, že nedostatok alebo pochybnosť poskytovateľa o pravdivosti či úplnosti žiadosti zo strany žiadateľa, ktoré žiadateľ ešte neodstránil, nebude automaticky viesť k zastaveniu konania.

Čo sa týka národných projektov, zavedie sa možnosť, aby jedno vyzvanie bolo základom na podanie viacerých takýchto projektov toho istého žiadateľa alebo rôznych žiadateľov.

Zároveň pre situáciu okolo pandémie nového koronavírusu by sa mala zaviesť možnosť poskytovať finančné prostriedky z príspevku až na úroveň užívateľa aj bez zmluvy, na základe iného právneho vzťahu medzi prijímateľom a poskytovateľom.

Fondy kolektívneho investovania

Eurosmernica podľa predkladacej správy zosúlaďuje postup oznamovania zmien regulačným orgánom, upravuje spôsoby poskytovania informácií investorom a zavádza jednotné podmienky pre ukončenie cezhraničnej distribúcie cenných papierov fondov kolektívneho investovania.

Tým prispieva k vyššej ochrane investorov, ktorí alokovali svoje finančné prostriedky do fondov kolektívneho investovania, ktoré sa distribuujú cezhranične. Zároveň smernica umožňuje testovanie záujmu investorov o konkrétnu investičnú stratégiu počas predmarketingovej fázy.

Návrhom sa podľa rezortu financií upravujú aj podnety z aplikačnej praxe, najmä z oblasti alternatívnych investičných fondov. Ide o legislatívne úpravy, ktorými sa spresňuje znenie zákona s cieľom jeho jednoduchšej aplikácie, čo by malo pomôcť k ďalšiemu rozvoju segmentu kolektívneho investovania.

Sankčný režim sa má podľa predkladacej správy zaviesť aj nad subjektmi, ktoré pôsobia na základe výnimky podľa zákona o kolektívnom investovaní. Rozšíriť sa majú tiež možnosti Národnej banky Slovenska pri vykonávaní dohľadu nad subjektmi, ktoré vykonávajú určité aktivity v rozpore so zákonom o kolektívnom investovaní a bez príslušného povolenia.

Väčšie sumy peňazí posielané cez hranice

O posielaní väčšej finančnej hotovosti, ako je 10-tisíc eur, v balíku, liste alebo v batožine bez sprievodu cez hranice EÚ by mohla finančná správa žiadať informácie a zároveň by mohla tieto prostriedky v prípade podozrenia, že majú súvislosť so spáchaním trestného činu, aj zadržať.

Hlásenie s podrobnými informáciami o odosielateľovi, príjemcovi, pôvode peňazí či o ich pravdepodobnom použití by mal odosielateľ alebo príjemca doručiť v lehote 30 dní. Vyplýva to z novely colného zákona, ktorú v utorok poslanci Národnej rady posunuli do druhého čítania.

Legislatíva vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ, tiež spresňuje podmienky, za akých môže colný úrad zadržať tovar dovezený na územie EÚ.

"Dôvodom vypracovania uvedeného návrhu zákona je implementácia niektorých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2018/1672 z 23. októbra 2018 o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu," uviedlo v predkladacej správe k navrhovanej úprave zákona Ministerstvo financií.

Novela zároveň upravuje podrobnosti dočasného zadržania peňažných prostriedkov v hotovosti a určovania ich hodnoty.

Návrh tiež spresňuje, že príslušným colným orgánom na kontrolu a prípadné pozastavenie prepustenia dovážaného výrobku do colného režimu voľný obeh je colný úrad. Zároveň návrh zákona ustanovuje, že colný úrad dovážaný výrobok zničí vtedy, ak tak nariadi orgán dozoru, dohľadu a kontroly.

Zákon by mal v prípade schválenia nadobudnúť účinnosť 3. júna okrem ustanovenia týkajúceho sa úpravy vzťahov pri dovoze výrobkov, ktoré sa majú uviesť na trh. Tieto ustanovenia by mali byť účinné od 16. júla.