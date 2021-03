O prelomení veta pri novele o diaľničnej známke budú hlasovať až v stredu

Prezidentka novelu vetovala, nesúhlasila so skráteným konaním.

16. mar 2021 o 17:32 TASR

BRATISLAVA. Hlasovanie o tom, či plénum Národnej rady prelomí veto prezidentky Zuzany Čaputovej pri novele zákona o diaľničnej známke, sa presúva na stredu o 17. hodine. Hlasovať sa pritom malo už v utorok.

Navrhol to v pléne predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš v mene štyroch poslaneckých klubov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Novela mala opraviť chybu v kilečku

Súvisiaci článok Prezidentka vetovala novelu zákona o diaľničnej známke Čítajte

Právna norma hovorí o úprave lehoty na uloženie pokuty za neuhradenie diaľničnej známky. Hlava štátu namietala, že novela zákona nesplnila podmienky pre skrátené legislatívne konanie a navrhovala, aby parlament zákon neprijal ako celok.

Novelu zákona z dielne ninisterstva dopravy a výstavby poslanci ešte vo februári prerokovali v tzv. zrýchlenom režime. Rezort dopravy skrátené legislatívne konanie odôvodnil tým, že nepredĺženie lehoty na právoplatné udelenie pokuty za neúhradu diaľničnej známky môže spôsobiť značné hospodárske škody. Tie by súviseli s poklesom plnenia si povinnosti úhrady diaľničnej známky a s tým spojeným výpadkom príjmov správcu úhrady a evidencie diaľničnej známky, ktorým je Národná diaľničná spoločnosť.

Novela zákona má podľa rezortu dopravy opraviť chybu v tzv. "kilečku".

Prezidentka odmietla skrátené konanie

Prezidentka pri vrátení novely podotkla, že zákon predpokladá pre skrátené legislatívne konanie existenciu mimoriadnych okolností, ktoré nie sú výsledkom obvyklého chodu udalostí, a teda nastali náhle, nečakane a nebolo možné sa na ne vopred pripraviť.

"Toto kritérium podľa prezidentky splnené nebolo, keďže podľa verejných vyjadrení predkladateľa bola už v auguste minulého roka ohlásená potreba novelizácie tohto zákona," skonštatoval jej hovorca Martin Strižinec s tým, že okolnosti teda neboli náhle ani nečakané a predkladateľ mal dostatok času predložiť danú novelu do riadneho legislatívneho procesu.

Na chybu v tzv. "kilečku" ministerstvo dopravy upozornilo ešte v lete. Rezort dopravy preto predkladal tento návrh na rokovanie vlády už v auguste minulého roka. Vtedy ho však stiahol s tým, že "opravu" urobí minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), čo sa však podľa ministerstva dopravy nestalo.

Čo hovorí novela o diaľničnej známke

Pokutu za neuhradenie diaľničnej známky má byť podľa novely zákona možné uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti. Najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

Táto úprava by mala podľa dôvodovej správy prispieť k zvýšeniu efektívnosti sankcionovania prevádzkovateľov vozidiel, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť.

Zmena súvisí s legislatívnou úpravou prijatou zákonom v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutého opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, ide o tzv. "kilečko". Táto úprava totiž podľa rezortu dopravy výrazne zredukovala možnosť efektívneho postihovania prevádzkovateľov vozidiel za nesplnenie povinnosti úhrady diaľničnej známky, keďže v súčasnosti možno pokutu uložiť do 60 dní odo dňa porušenia povinnosti, teda do 60 dní právoplatne rozhodnúť o pokute.

Ministerstvo dopravy v doložke vplyvov podotklo, že pri dodržaní príslušných procesných ustanovení zákona o správnom konaní to je v praxi takmer nevykonateľné.