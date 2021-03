Vyúčtovanie za teplo a teplú vodu sa možno posunie o dva mesiace

Potenciálny posun spôsobí pandémia koronavírusu.

16. mar 2021 o 14:02 SITA

BRATISLAVA. Vyúčtovanie nákladov za teplo a teplú vodu sa možno pre pandémiu koronavírusu posunie o dva mesiace.

Asociácia rozpočítavateľov nákladov tepla a vody Slovensko už požiadala Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo financií SR o posunutie termínu pre správcov bytov, ktorí sú povinní predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov vyúčtovanie nákladov za teplo a teplú vodu z 31. mája na neskorší termín 31. júla.

Komplikácie pri odpočtoch

„Vzhľadom na aktuálnu situáciu pandémie COVID-19 na Slovensku môžu nastať komplikácie pri samotných odpočtoch alebo pri výpadkoch pracovníkov, ktorí vykonávajú rozpočítavanie, a v dôsledku toho nebude možné vypracovať alebo doručiť rozpočítavanie tak, ako po minulé roky,“ uviedol predseda rady Asociácie rozpočítavateľov tepla a vody Slovensko Dušan Slobodník.



Približne 30 % meračov tepla a vody bytových domov nie je vybavených možnosťou diaľkového odpočtu. Je tak potrebné vykonať vizuálny odpočet so vstupom do bytov.

„V praxi sa však stáva, že niektorí vlastníci bytov odmietajú vstup odpočtára do bytu. V takýchto prípadoch je možné vykonať odpočty meradiel formou samoodpočtu, čo však časť vlastníkov z rôznych dôvodov nedokázala vykonať. K dnešnému dňu tak nemáme k dispozícii všetky potrebné odpočty pre vykonanie rozpočítania nákladov za teplo a teplú vodu,“ dodal Slobodník.

Výpadok pracovníkov

Druhým nevyhnutným predpokladom pre vykonanie rozpočítania nákladov za teplo pre vlastníkov bytov v stanovenom termíne do 31. mája je podľa neho personálne zabezpečenie rozúčtovacích a správcovských spoločností.

„V aktuálnej situácii každý deň dochádza k výpadkom pracovníkov z dôvodu pandémie COVID-19. Predpokladané riziko výpadku viacerých pracovníkov a aj celých oddelení je úplne reálne,“ upozornil Slobodník.

Aktuálne platná legislatíva hovorí o tom, že rozpočítanie množstva dodaného tepla na vykurovanie a množstva tepla na prípravu teplej úžitkovej vody za zúčtovacie obdobie sa má vykonať najneskôr do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka. Správca je tiež povinný najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka, predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu.



Asociácia rozpočítavateľov tepla a vody Slovensko je dobrovoľným, nezávislým záujmovým združením právnických osôb, pôsobiacich v rámci Slovenskej republiky, a to v oblasti rozpočítavania nákladov za dodávky tepla, teplej a studenej vody, v zmysle platných predpisov pre jednotlivých vlastníkov, resp. nájomcov bytov a nebytových priestorov.