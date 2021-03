Obchodníci kritizujú úpravy zákona o neprimeraných podmienkach

Kritici tvrdia, že úpravy zákona poškodia slovenských obchodníkov, výrobcov, ale aj spotrebiteľov.

11. mar 2021 o 12:08 TASR

BRATISLAVA. Plánované úpravy zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami poškodia slovenských obchodníkov, výrobcov, ale aj spotrebiteľov. Uviedli to vo štvrtok na tlačovej konferencii predstavitelia Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) a Zväzu obchodu (ZO).

Reagovali tak aj na pozmeňujúci návrh, ktorý majú podľa ich informácií pripravovať koaličné strany OĽANO a SaS. Poukázali pritom na to, že tieto strany nenaprávajú to, čo v minulosti kritizovali.

Proti zákonu o neprimeraných podmienkach vedie podľa predsedu SAMO Martina Krajčoviča Európska komisia (EK) infringement voči SR. Zároveň je predmetom posudzovania Ústavného súdu SR, na ktorý sa obrátili vtedy opozičné strany OĽANO a SaS.

Článok pokračuje pod video reklamou

Návrh zákona, ktorý už je v druhom čítaní, ani pozmeňujúci návrh, ktorý sa údajne objavil tento týždeň v koalícii, podľa Krajčoviča nenapráva protiprávnosť tohto zákona z hľadiska infringementu Komisie. Podotkol, že sa naopak zavádzajú nové neprimerané podmienky, ktoré "môžu znamenať likvidáciu niektorých slovenských potravinárskych firiem".

"Je absurdné, a sme šokovaní, že tie isté politické strany, ktoré hovorili pri tomto zákone o hospodárskych škodách, protiústavnosti, štátnej šikane, nenavrhujú zrušiť tieto opatrenia, ktoré sami kritizovali, ale naopak, zavádzajú nové opatrenia, ktoré ešte viac môžu vytvoriť hospodárske škody a zhoršiť dodávateľsko-odberateľský reťazec na Slovensku," zdôraznil Krajčovič.

Pozmeňujúci návrh, o ktorom hovoril predseda SAMO, má byť smerovaný najmä proti privátnym značkám obchodníkov. Skonštatoval, že je to pravdepodobne pripravované v domnienke, že ich obmedzia, podľa neho to však spôsobí to, že sa ich výroba len presunie do zahraničia. Poznamenal, že sa má zaviesť povinnosť, aby sa obchodníci museli rok dopredu zmluvne zaviazať, koľko podľa mesiacov odoberú privátne značky od výrobcu.

"V podstate je to nevykonateľné a je to návrat k socialistickému plánovanému hospodárstvu," myslí si Krajčovič, podľa ktorého sa pre reguláciu štátu výroba presunie do zahraničia a ešte viac klesne podiel slovenských výrobkov v predaji potravín na Slovensku.

Zároveň priblížil, že sa má tiež zaviesť povinnosť, ak o to požiada výrobca, aby na privátnej značke bolo logo výrobcu vo veľkosti loga privátnej značky.

"Potiera to absolútne zmysel privátnej značky," tvrdí Krajčovič. Kritizoval tiež, že sa navrhuje, aby obchodník musel doplatiť plnú sumu za tovar, ktorý nakúpil do akcie, ale v tejto akcii nepredal.

Prezident ZO SR Martin Katriak hodnotí tento návrh ako protislovenský. Podľa neho núti slovenských obchodníkov, aby zmenili svoje obchodné modely a tiež núti do organizačných zmien, ktoré by znamenali možný koniec slovenských obchodníkov a slovenských výrobcov.

"Prečo nás vládna moc núti, aby sme my naše obchodné modely, ktoré robíme veľmi veľmi dlho, sú na to zvyknutí aj dodávatelia, prečo by sme ich mali meniť?" pýtal sa. Podotkol, že obchodníci združení v ZO predávajú takmer 70 % potravinárskych výrobkov vyrobených na Slovensku.

Obchodníci preto vyzvali, aby tento pozmeňujúci návrh "zmietli zo stola" a rovnako vyzvali aj ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského (OĽANO) a poslancov za SaS a OĽANO, aby odstránili zo zákona všetko, čo kritizuje EK a čo namietali aj oni v sťažnosti na Ústavnom súde SR.