Austrália plánuje podporiť cestovný ruch, chce dotovať domáce lety

Vláda podporí peniazmi kľúčové letecké spoločnosti Qantas a Virgin Airways.

10. mar 2021 o 13:52 TASR

CANBERRA. Austrália finančne podporí dve najväčšie letecké spoločnosti, zadotuje približne 800.000 domácich letov a ponúkne lacné úvery menším firmám v cestovnom ruchu.

Tieto kroky sú súčasťou plánovaného balíka na podporu turizmu v hodnote 1,2 miliardy austrálskych dolárov (777,2 milióna eur).

Cestovný ruch patrí ku kľúčovým odvetviam austrálskej ekonomiky. Jeho hodnota dosahuje viac než 60 miliárd AUD a zamestnáva zhruba 5 % z celkovej pracovnej sily v krajine. Nástup pandémie nového koronavírusu na začiatku minulého roka však tento sektor ťažko zasiahol, keď vláda v úsilí spomaliť šírenie vírusu v marci 2020 zatvorila hranice.

Podobne ako ďalšie vlády aj austrálska podporovala jednotlivé sektory prostredníctvom programu na udržanie pracovných miest. Platnosť programu sa však tento mesiac končí a vláda preto prichádza s ďalším riešením na podporu cestovného ruchu. Podľa informácií agentúry Reuters plánuje austrálsky premiér Scott Morrison vo štvrtok (11. 3.) zverejniť nový balík stimulov.

Ten by mal zahrnovať dotácie pre zhruba 800.000 letov na domácich linkách v období od 1. apríla do 31. júla, pričom vláda zafinancuje 50 % z hodnoty letov do 13 destinácií. Okrem toho Morrison plánuje oznámiť, že Canberra poskytne finančnú podporu pre kľúčové letecké spoločnosti Qantas a Virgin Airways na obdobie od 1. apríla do 31. októbra. Po tomto termíne by sa už mala obnoviť aj medzinárodná letecká doprava.

Austrália zároveň plánuje ponúknuť spoločnostiam v cestovnom ruchu, ako sú napríklad tour operátori, úvery do 5 miliónov AUD. V ich prípade sa počíta s dvojročným odkladom splácania.

Vláda predpokladá, že program pomoci výrazne zvýši záujem obyvateľov Austrálie o domáce dovolenky, čo je pre zotavenie cestovného ruchu kľúčové.