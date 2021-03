Nepriaznivý vývoj priemyselnej produkcie analytici očakávajú aj naďalej

K januárovému poklesu prispel najviac vývoj v automobilovom sektore.

10. mar 2021 o 13:44 SITA

BRATISLAVA. Nepriaznivý vývoj slovenskej priemyselnej produkcie je možné očakávať aj v ďalších mesiacoch.

Priemyselná výroba totiž v januári klesla medziročne o 3,9 %.

Je to podľa analytičky 365.bank Jany Glasovej spôsobené druhou vlnou pandémie a lockdownom, ktorý sa týka nielen Slovenska, ale aj ďalších európskych krajín. Zatvorené sú obchody, predajne automobilov a podobne, čo spôsobilo „zamrznutie“ dopytu a následne aj pokles výroby.

„Očakávame, že podobný nepriaznivý vývoj našej priemyselnej produkcie zaznamenáme aj v ďalších mesiacoch. Prvý kvartál toto roka je totiž veľmi silno zasiahnutý druhou vlnou koronavírusu a protipandemickými opatreniami,“ povedala pre agentúru SITA Glasová.

Horší januárový výsledok podľa analytika Tatra banky Borisa Fojtíka indikovala už aj spotreba elektrickej energie na Slovensku.

„Rovnako aj vo februári sa na základe spotrebovanej elektrickej energie dá predpokladať, že slovenský priemysel bude v miernom mínuse. Pokiaľ sa nenaplní najčiernejší scenár, a to tvrdý lockdown so zavretými podnikmi, tak v priemere za celý rok by priemysel mal byť v miernom pluse,“ doplnil Fojtík.

Najväčšou mierou prispel k januárovému poklesu vývoj v automobilovom sektore, ktorý sa výrazne vzdialil vysokej úrovni produkcie v minulom januári.

Výroba dopravných prostriedkov zaznamenala podľa Štatistického úradu SR v prvom mesiaci tohto roka prepad o 15 % a pokles bol najväčší od mája minulého roka.

„Ani automobilkám sa nepodarilo udržať si rast, ktorý evidovali v závere roka 2020,“ poznamenala analytička Wood & Company Eva Sadovská.

Pre slovenský priemysel tak bude podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka naďalej kľúčová najmä kondícia jeho hlavnej zložky - automobilového priemyslu. „Predpokladáme pritom, že jeho silný pokles z úvodu roka by mohol mať čiastočne len dočasný charakter a už v nasledujúcich mesiacoch by sa mohol výraznejšie zmierniť,“ uviedol Koršňák. Očakáva však, že priemyselná produkcia počas jari bude stále zaostávať za maximami spred vypuknutia pandémie, hoci v dôsledku priaznivého bázického efektu bude vykazovať extrémne silné dynamiky medziročného rastu. Úrovne spred krízy by mohol priemysel podľa ich odhadov udržateľne dosiahnuť najskôr až v druhej polovici tohto roka, resp. v úvode roka 2022.