Hlas odmieta Mičovského novelu zákona o neprimeraných podmienkach

Strana nepodporí ani poslanecký návrh Sme rodina.

9. mar 2021 o 12:07 TASR

BRATISLAVA. Poslanci mimoparlamentnej strany Hlas odmietajú novelu zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, z dielne ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského (OĽANO).

Nepodporia ani poslanecký návrh hnutia Sme rodina, ktorý by mal likvidačný dosah na všetkých slovenských výrobcov potravín. Uviedla to Patrícia Medveď Macíková, hovorkyňa strany Hlas.

Ďalšie polená pod nohy výrobcov

Novela zákona o neprimeraných podmienkach je momentálne v legislatívnom procese v Národnej rade.

"Namiesto toho, aby aktuálna koalícia podporila ťažko skúšaných slovenských výrobcov potravín tak, ako to robia okolité krajiny, ide im hádzať ďalšie polená pod nohy," povedal Róbert Puci, nezaradený poslanec.

"COVID výzva pre potravinárov nielenže nepodporila všetky odvetvia slovenskej výroby potravín, ale ani po pol roku nebola vyplatená. Teraz OĽANO a Sme rodina prichádzajú s oslabovaním potravinárov v dodávateľsko-odberateľskom reťazci. Úplne naopak, ako vo všetkých okolitých krajinách. Poslanci Hlasu sa nemienia na tejto likvidácii slovenskej potravinovej sebestačnosti podieľať a budú hlasovať proti obom likvidačným návrhom," dodal Puci.

Vládny návrh novely zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami podľa neho znova legalizuje v súčasnosti nekalé obchodné praktiky, ako je nákup výrobkov pod výrobné náklady, či predaj pod výrobné ceny.

Prvé by prakticky znamenalo, že výroba bude pre potravinárov stratová. Druhé, že by reťazce dostali možnosť svojou ekonomickou dominanciou zničiť konkurenciu - ako malé nezávislé pekárne, mäsiarstva, obchody, večierky, bufety.

Nepodporia ani návrh Sme rodina

Poslanecký návrh hnutia Sme rodina podľa neho navrhuje predĺženie splatnosti faktúr na 60 dní od dodania tovaru. To podľa neho v praxi znamená, že by výrobcovia potravín úverovali obchodné reťazce ako banky.

Peniaze za zaplatený tovar by dostali až po dvoch mesiacoch, aj keď by ich reťazec od zákazníkov zinkasoval už v ten istý deň. Zarobil by tak aj na bankových úrokoch.

Naopak, výrobcovia potravín by si museli len na samotnú výrobu z banky požičiavať, pretože by neboli schopní platiť za suroviny, energie, či mzdy zamestnancov.

"My na rozdiel od vládnych predstaviteľov detailne počúvame slovenských výrobcov potravín, a nie nadnárodné koncerny, ktoré zvyšujú naše obchodné saldo v potravinárstve a sú schopné dovážať nám sem pokazené brazílske mäso, či fipronilové vajcia cez pol sveta. Toto nie je ani zdravé, ani ekologické," vravel Puci.

"Hlas bude vždy podporovať zvyšovanie potravinovej sebestačnosti slovenských výrobcov potravín. Hlas bude chrániť slovenských spotrebiteľov pred nekvalitou potravín. Kontrola výroby potravín je na Slovensku jedna z najlepších v EÚ. Výrobu domácich potravín treba podporovať, nie ničiť."