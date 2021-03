Izrael, Cyprus a Grécko podpísali memorandum o výstavbe elektrického prepojenia

Spojenie by malo byť jedným z najdlhších podmorských elektrických vedení na svete.

8. mar 2021 o 16:47 TASR

NIKÓZIA. Prepojenie elektrickej siete Izraela s Cyprom a Gréckom a tým aj s Európskou úniou sa zrejme stane skutočnosťou.

Toto prepojenie je dôležité pre energetickú bezpečnosť Izraela.

Predstavitelia Izraela, Cypru a Grécka v pondelok v cyperskom hlavnom meste Nikózia podpísali memorandum o spolupráci týkajúce sa výstavby celkovo 1208 kilometrov dlhého elektrického spojenia Izraela s Cyprom (310 kilometrov) a odtiaľ až na grécky ostrov Kréta (898 kilometrov), uviedla cyperská štátna televízia RIK.

Ak by všetko išlo podľa plánu, spojenie by podľa cyperskej vlády malo byť hotové do konca roka 2023.

Európska komisia projekt schválila už v roku 2016 a podieľa sa na ňom sumou 647 miliónov eur. Toto spojenie by malo byť jedným z najdlhších podmorských elektrických vedení na svete.