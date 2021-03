Mičovský spustil výber na generálneho riaditeľa PPA

Nový šéf by mal byť podľa ministra odvážny a zvládať ťažké rozhodnutia.

8. mar 2021 o 10:49 (aktualizované 8. mar 2021 o 10:52) SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo pôdohospodárstva v pondelok vyhlásilo výberový rozhovor na pozíciu generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).

Nový šéf agentúry, ktorá ročne prerozdeľuje milióny eur farmárom, by mal byť podľa agroministra Jána Mičovského odvážny, pripravený zvládať ťažké rozhodnutia a odhadnúť svoje schopnosti. Minister zároveň nevylúčil, že by sa novou riaditeľkou mohla stať žena.

Informoval o tom v pondelok na tlačovom brífingu.

"Renomé PPA je veľmi zlé. Nový šéf agentúry ho bude môcť napraviť. Ak sa mu to podarí, bude môcť vstúpiť do histórie slovenského pôdohospodárstva. PPA sa musí dostať z toho transparentného suterénu, kde je teraz, na vrchné poschodia," uviedol Mičovský.



Predsedom výberovej komisie pre výberový rozhovor bude štátny tajomník agrorezortu Martin Fecko. Členmi komisie budú ľudia z oblasti financií, manažovania, poľnohospodárstva, eurofondov, IT či protikorupčnej oblasti.

"Komisia na základe rozhovoru vyberie pre agroministra jedného kandidáta. Bude na ministrovi či ho vymenuje, alebo budeme hľadať ďalej. Doba tzv. percentuálnych pracovníkov na PPA, ktorí si brali 5, 10 alebo 20 % všimné, musí skončiť," doplnil Martin Fecko.



Uchádzači môžu poslať podklady na špeciálnu emailovú adresu ministerstva do 6. apríla. Mali by poslať aj referencie, prečo sú vhodní na danú pozíciu. Rozhovory na tému zlepšenia reputácie PPA, jej digitalizácie a ďalšie, budú prebiehať po upokojení pandemickej situácie. Termín rozhovorov je zatiaľ stanovený na 19. apríla.