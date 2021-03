České banky sa topia v úsporách domácností, vklady dosiahli rekord

Za rast vkladov môže kríza.

6. mar 2021 o 16:01 TASR

PRAHA. Úspory českých domácností v tamojších bankách zaznamenali vlani prudký rast. Ich objem podľa údajov Českej národnej banky (ČNB) vyskočil o viac než 12 % na rekordných 3,06 bilióna Kč (116,34 miliardy eur). Je to zároveň najrýchlejší rast týchto vkladov od roku 1997, keď Českú republiku zasiahla menová kríza. Informoval o tom server E15.cz.

Banky rastový trend potvrdzujú. "Vklady občanov v Komerčnej banke sa medziročne zvýšili o 12,7 % na 322 miliárd Kč," povedal hovorca Komerčnej banky Pavel Zúbek. Podobne sa vyjadrila aj Česká sporiteľňa.

Rovnako ako v minulosti, aj v roku 2020 sa pod rast vkladov podpísala krízová situácia. "Hlavným faktorom je neistota spojená s chorobou COVID-19," uviedol portfolio manažér spoločnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler. V jej dôsledku ľudia šetrili viac než zvyčajne. Nakoniec, podobne sa správali aj v krízovom roku 1997, ako aj v roku 2008, keď vypukla svetová finančná kríza.

Na rozdiel od minulosti sa k tomu pridali vládne opatrenia, ktoré zmrazili najmä sektor služieb. Ľudia ich tak nemohli využiť tak ako v minulosti. Navyše štátne programy na podporu firiem a domácností mali priaznivý vplyv na českú ekonomiku. "Vláda pomáhala udržiavať zamestnanosť na vysokej úrovni," upozornil hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Napriek rekordnému minuloročnému prepadu českej ekonomiky o 5,6 % sa tak väčšine domácností príjmy neznížili. Takmer tri štvrtiny Čechov vychádzajú so svojimi príjmami rovnako, prípadne aj lepšie než pred koronakrízou, uviedol prieskum spoločnosti Fair Credit na vzorke 1000 respondentov. "Programy sú nastavené veľmi štedro," dodal český korporátny bankár, ktorý si neželal byť menovaný.

Vynútené úspory by podľa expertov mohli urýchliť oživenie ekonomiky, hneď ako sa uvoľnia protipandemické opatrenia. "Ľudia si to budú kompenzovať a budú výrazne míňať," odhaduje Kovanda. Výrazný rast spotreby očakáva aj Pfeiler. Toto míňanie môže zbrzdiť očakávaný rast nezamestnanosti v Českej republike. Experti predpokladajú, že po vypršaní moratória na insolvencie v polovici tohto roka dôjde k zvýšeniu bankrotov firiem. Podľa Pfeilera však preváži fakt, že sa opäť uvoľní možnosť spotreby. V tomto roku by tak Česi nemali usporiť toľko peňazí ako vlani.