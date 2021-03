Nová geopolitika internetu. V Marseille sa vynorí čínsky kábel Peace

6. mar 2021 o 18:18 ČTK

PEKING. Na pláži pri francúzskom prístave Marseille sa tento rok vynorí podmorský kábel známy ako Peace. Káblový systém s dĺžkou 12-tisíc kilometrov vedie po súši z Číny do Pakistanu, kde sa ponára a pozdĺž Afrického rohu, cez Červené a Stredozemné more pokračuje po morskom dne do Európy.

Kábel Peace, ktorý budujú čínske spoločnosti, dokáže za sekundu preniesť dáta, ktoré pokryjú 90-tisíc hodín relácií internetovej televízie Netflix. Slúžiť bude hlavne čínskym firmám, ktoré obchodujú v Afrike a Európe, napísala v sobotu agentúra Bloomberg. Projekt je tiež novou kapitolou v geopolitike internetu.

Jadro sporu

Tretí najväčší podiel v spoločnosti Hengtong Optic-Electric, ktorá káblový systém buduje, vlastní firma Huawei Technologies, jadro obchodného a bezpečnostného sporu medzi Čínou a Spojenými štátmi. Huawei navyše pre systém dodáva vybavenie.

Skupina Alphabet, pod ktorú spadá Google a spoločnosť Facebook, uviedla, že tento káblový systém používať nebudú, pretože majú dostatok kapacity. Ak by predsa len chceli projekt Peace využiť, nebolo by to ľahké kvôli bojkotu čínskych technologických spoločností, ktoré iniciovala administratíva bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, odvolaním sa na národnú bezpečnosť, pripomenula agentúra Bloomberg.

Podmorské káble sú mimoriadne strategicky významné. V súčasnej dobe 400 z nich pokrýva 98 percent medzinárodnej prevádzky internetových dát a telefonického spojenia. Väčšinu z nich prevádzkujú americké spoločnosti, čo napomáha k upevneniu americkej dominancie nad prostredím internetu.

Varovanie Pompea

Minulý rok pred infraštruktúrou budovanú Čínou varoval bývalý americký minister zahraničia Mike Pompeo. Francúzska vláda, podľa informovaných zdrojov Bloombergu, tlaku Washingtonu nepodľahne, pretože nechce "plne závisieť na rozhodovaní Spojených štátov". Proti izolácii Číny v tejto oblasti sa vlani vyjadril francúzsky prezident Emmanuel Macron aj nemecká kancelárka Angela Merkelová.

Obmedzovanie infraštruktúry internetu z bezpečnostných dôvodov môže spomaliť celkovú konektivitu, uviedol Mike Hollands zo spoločnosti Interxion, ktorá sa na projekte Peace podieľa. Holandská spoločnosť Leiden Asia Center odhaduje, že v roku 2019 Čína kontrolovala 11,4 percenta podmorských káblov. Tento podiel medzi rokmi 2025 až 2030 Peking zvýši až na 20 percent.

V niektorých prípadoch už Spojené štáty a ich spojenci Čínu v kladení podmorských káblov zablokovali. V roku 2018 tak urobila Austrália v prípade kábla divízie Huawei Marine Network, ktorý mal prepojiť Šalamúnove ostrovy, Papuu-Novú Guineu, Sydney a skupinku tichomorských ostrovných krajín.

Vlani musela zmeniť trasu časti kábla, ktorý viedol z Los Angeles do Hongkongu. Projekt sčasti financovali spoločnosti Google a Facebook. Z dôvodu americkej národnej bezpečnosti bol odkloní od územia, ktoré má pod kontrolou Čína.