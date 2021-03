Samosprávne kraje žiadajú náhradu výpadku tržieb v prímestskej autobusovej doprave

Každý kraj eviduje výpadok približne štyri milióny eur.

4. mar 2021 o 17:38 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

TRNAVA. Združenie samosprávnych krajov SK8 žiada rezorty dopravy a financií o náhradu výpadku z tržieb v prímestskej autobusovej doprave za rok 2020.

Súvisiaci článok Samosprávne kraje vyzvali politikov na ukončenie hádok Čítajte

Po rokovaní SK8 v Trnave o tom informoval predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, podľa ktorého eviduje každý kraj výpadok približne štyri milióny eur.

Osem samosprávnych krajov prišlo podľa predsedu SK8 a trnavského župana Jozefa Viskupiča v súvislosti s ochorením COVID-19 v prípade tržieb z prímestskej dopravy o viac ako 30 miliónov eur.

„My sme boli tí, ktorí ľuďom hovorili, aby necestovali hromadnou dopravou, aby sa nenakazili. Počet cestujúcich klesol tak, že je to pre nás neudržateľné,“ povedala žilinská županka Erika Jurinová.

Ak štát nechá celý výpadok tržieb len na pleciach samosprávnych krajov, bude to podľa Viskupiča znamenať menej peňazí do rekonštrukcií ciest, menej peňazí do stredných škôl, kultúrnych inštitúcií alebo zariadení sociálnych služieb.

Požiadavky samosprávnych krajov na náhradu výpadkov v tržbách sú preto podľa Viskupiča oprávnené.