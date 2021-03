Európska komisia podporí zamestnanosť po koronakríze

Existuje akčný plán na realizáciu piliera sociálnych práv do roku 2030.

4. mar 2021 o 13:54 TASR

BRUSEL. Európska komisia vo štvrtok v rámci akčného plánu na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv predstavila svoje ambície pre silnú sociálnu Európu s dôrazom na pracovné miesta a zručnosti pre budúcnosť a pripravila pôdu pre spravodlivú, inkluzívnu a odolnú obnovu po koronakríze.

Akčný plán predkladá konkrétne opatrenia na vykonávanie zásad Európskeho piliera sociálnych práv a navrhuje hlavné ciele EÚ v oblasti zamestnanosti, zručností a sociálnej ochrany, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030.

Aktívna podpora zamestnanosti, pracovné miesta

Odporúčanie Európskej komisie sa týka aj účinnej aktívnej podpory zamestnanosti po koronakríze (EASE) s cieľom podporiť oživenie hospodárstva pri tvorbe veľkého počtu pracovných miest.

Eurokomisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit v tejto súvislosti pripomenul, že Európsky pilier sociálnych práv je referenčným bodom EÚ pri budovaní silnej sociálnej Európy.

"Jednou z našich priorít je vytváranie pracovných miest a zabezpečenie toho, aby ľudia mali pre tieto pracovné miesta správne zručnosti. To je cieľom EASE. Máme tiež spoločnú povinnosť bojovať proti chudobe v EÚ a vytvoriť inkluzívnu spoločnosť," opísal situáciu Schmit.

Dodal, že krajiny EÚ obnovia svoje záväzky v oblasti sociálnych práv na sociálnom samite v Porte, ktorý v máji pripravuje portugalské predsedníctvo v Rade EÚ.

Práca pre najmenej 78 percent ľudí do 64 rokov

Akčný plán stanovuje tri hlavné ciele pre EÚ, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030 - zamestnanosť najmenej 78 percent ľudí vo veku 20 až 64 rokov, každoročná účasť na odbornej príprave najmenej 60 percent dospelých osôb a do tretice počet ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením by sa mal znížiť aspoň o 15 miliónov.

Nové ciele do roku 2030 sú v súlade s cieľmi OSN v oblasti udržateľného rozvoja. Komisia vyzvala lídrov EÚ, aby tento akčný plán podporili, a členské štáty, aby k tomuto úsiliu prispeli vymedzením svojich vlastných národných cieľov.

Digitálna oblasť a zelená ekonomika

Program účinnej aktívnej podpory zamestnanosti po koronakríze treba podľa Európskej komisie vnímať ako usmernenia pre členské štáty k opatreniam, ktoré môžu byť financované z rozpočtu EÚ, aby mohli postupne prejsť od mimoriadnych opatrení na udržanie pracovných miest počas zdravotnej krízy k novým opatreniam potrebným na oživenie hospodárstva sprevádzaných tvorbou veľkého počtu nových pracovných miest.

Európska komisia podporuje vytváranie pracovných miest, ako aj zmenu pracovných miest z upadajúcich odvetví smerom do rozvíjajúcich sa sektorov, ako je digitálna oblasť a zelená ekonomika.

Nové opatrenia by mali obsahovať tri prvky - stimuly na prijímanie zamestnancov a podporu v podnikaní, možnosti zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie, ako aj rozšírenú podporu zo strany služieb zamestnanosti.

Európsky pilier sociálnych práv bol prijatý v roku 2017. Stanovuje 20 kľúčových zásad a práv nevyhnutných pre spravodlivé a dobre fungujúce trhy práce a systémy sociálneho zabezpečenia v Európe 21. storočia.

Pilier je štruktúrovaný do troch kapitol, a to rovnosť príležitostí a prístup na trh práce, spravodlivé pracovné podmienky a sociálna ochrana a začleňovanie.