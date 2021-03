Juhokórejská ekonomika klesla vlani prvýkrát za 22 rokov

Pandémia zničila pracovné miesta v odvetví služieb a utlmila výdavky spotrebiteľov.

4. mar 2021 o 10:22 SITA

SOUL. Juhokórejská ekonomika sa vlani prvý raz po 22 rokoch zmenšila. Pandémia koronavírusu totiž zničila pracovné miesta v odvetví služieb a utlmila výdavky spotrebiteľov.

Centrálna banka krajiny vo štvrtok informovala, že podľa predbežných údajov hrubý domáci produkt v roku 2020 klesol o jedno percento. Bolo to jeho prvé celoročné zmenšenie od roku 1998, keď Južnú Kóreu postihla vážna finančná kríza.



Juhokórejské hospodárstvo by sa počas pandémie dostalo do ešte horšej situácie, ak by ho nepodporil export technologického sektora. Motorom zvýšeného dopytu v tejto oblasti boli nákupy osobných počítačov a serverov, keďže pandémia donútila milióny ľudí po celom svete pracovať z domu.



Centrálna banka Južnej Kórey očakáva, že ekonomika krajiny v tomto roku mierne posilní, a to vďaka exportu. Konštatovala však, že potrvá dlhšie, kým sa trh práce zotaví zo škôd v odvetví služieb, napríklad v segmentoch reštaurácií a dopravy.