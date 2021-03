Britská ekonomika by sa mala zotaviť o pol roka skôr

Britská ekonomika vzrastie tento rok o štyri percentá.

3. mar 2021 o 14:48 TASR

LONDÝN. Britská ekonomika by sa mala znovu vrátiť na úroveň pred pandémiou nového koronavírusu v polovici budúceho roka. To by bolo o šesť mesiacov skôr, ako sa predtým predpokladalo. Uviedol to v stredu minister financií Rishi Sunak pri otvorení debaty o rozpočte.

Napriek tomu bude ostrovná ekonomika o päť rokov stále o 3 % menšia, ako by mohla byť bez škôd, ktoré jej spôsobila pandémia, skonštatoval.

Sunak zároveň zverejnil prognózy Úradu pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR), ktorý predpovedá, že hrubý domáci produkt (HDP) Spojeného kráľovstva po vlaňajšom poklese o 10 % tento rok vzrastie o 4 %. To bude slabší výsledok ako pôvodný odhad jeho rastu o 5,5 % vlani v novembri.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pri pohľade do budúcnosti OBR predpokladá, že v rokoch 2022 stúpne HDP o 7,3 % a v nasledujúcich rokoch sa jeho rast spomalí, a to na 1,7 % v roku 2023 a 1,6 % v roku 2024.

Predchádzajúca novembrová prognóza OBR počítala v roku 2022 s rastom HDP o 6,6 %, v ďalšom roku o 2,3 % a v roku 2024 o 1,7 %.

Sunak sľúbil, že urobí "všetko, čo bude potrebné" vrátane predĺženia plánu záchrany pracovných miest o päť mesiacov, aby previedol ekonomiku cez, ako dúfa, posledné mesiace pandemických obmedzení.

Sunak už v rámci výdavkov na stimuly zvýšil dlh Británie na najvyššiu úroveň od druhej svetovej vojny a podľa výňatkov z jeho prejavu, ktoré boli zverejnené už v utorok (2. 3.) sa s fixáciou verejných financií začne až po tom, keď bude na dohľad oživenie ekonomiky.