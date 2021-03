Spory pri dotáciách si musia nájomcovia a prenajímatelia vyriešiť sami

V prvej a druhej vlne dostali podnikatelia dotácie na nájomné za 56,8 milióna eur.

3. mar 2021 o 9:50 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo hospodárstva (MH) počas prvej a druhej vlny pandémie poskytlo podnikateľom dotácie na nájomné na základe 30 825 žiadostí v celkovej výške 56,8 milióna eur. Rezort však zachytil aj informácie o nekalých praktikách.

Prenajímateľ aj nájomca sa ocitli v ťažkej situácii a malo by byť v ich záujme dosiahnuť dohodu v rámci svojich možností, ktorá im s pomocou štátu zabezpečí ďalšie fungovanie, upozornilo v stredu MH.

Článok pokračuje pod video reklamou

Spory si musia vyriešiť sami

"Áno, zachytili sme informácie o rôznych nekalých praktikách. Napríklad niektorí prenajímatelia chceli 50 percent nájomného od nájomníka a zvyšných 50 percent sumy od štátu. Toto je však buď neporozumenie základnej podmienke pre dotáciu, alebo pokus získať neoprávnený prospech. Sú to však ojedinelé prípady a neznamená to, že nefungujú nájmy," uviedol minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Oprávnenými žiadateľmi o dotáciu sú nájomcovia, ktorí o peniaze žiadajú prostredníctvom prenajímateľa. Dotáciu je možné nájomcovi poskytnúť vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania.

Ak sa prenajímateľ a nájomca dohodnú na nižšej zľave alebo sa na zľave nedohodnú vôbec, nájomca bude mať možnosť zaplatiť nájomné za obdobie sťaženého užívania v 48 mesačných splátkach po skončení sa mimoriadnej situácie, najneskôr však od 1. apríla.

Sulík zdôraznil, že štát svojimi opatreniami vstúpil do právneho vzťahu dvoch podnikateľských subjektov, pričom obidva tieto subjekty - nájomcu aj prenajímateľa - v istej miere obmedzil.

"V danej situácii sme sa snažili nájsť riešenie, v ktorom by sme dosiahli vyváženosť týchto obmedzení tak, aby žiadna zo zmluvných strán nebola neprimerane zvýhodnená," spresnil Sulík.

Prípadné spory si tak podľa ministra musia podnikatelia vyriešiť medzi sebou. "Ak to presiahne hranicu legálnosti, mali by sa obrátiť na príslušné orgány," doplnil šéf rezortu hospodárstva.

Štát by nemal zasahovať do vzťahov

Súčasný model pomoci rozkladá problém z obmedzenej činnosti na prenajímateľa, nájomcu aj štát. Ak sa prenajímateľ a nájomca nedokážu dohodnúť, štát by podľa rezortu nemal dlhodobo zasahovať do ich vzťahu neprimeranou ochranou jedného z účastníkov, čím by mohol zablokovať podnikateľské možnosti toho druhého.

Ministerstvo hosdpodárstva pripomenulo, že vlani prišlo ministerstvo spravodlivosti v rámci svojich opatrení s ochranou nájomcu.

V prípade, ak nájomca v dôsledku koronakrízy neuhradil nájomné za obdobie od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020, nezaplatenie nemohlo byť dôvodom na ukončenie nájomnej zmluvy do 31. decembra 2020. Rezort spravodlivosti však toto opatrenie na tento rok nepredĺžil.