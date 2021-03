Ministerstvo zverejnilo návrh pre firmy o potvrdení pre zamestnancov

Návrh potvrdenia nájdu firmy na webe ministerstva.

2. mar 2021 o 16:29 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) vydalo odporúčanie pre zamestnávateľov o potvrdení pre zamestnancov. Po novom musí obsahovať okrem miesta výkonu práce aj časový údaj o pracovnej dobe.

Informovala o tom hovorkyňa ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) Eva Rovenská. Návrh potvrdenia firmy nájdu na webovej stránke rezortu práce.

Nové pravidlá pre potvrdenie pre zamestnancov, ktorí musia chodiť do práce fyzicky, budú platiť o stredy 3. marca. Zákaz vychádzania v časoch od 5. hodiny ráno do 1. hodiny nasledujúceho dňa platí zatiaľ do 19. marca 2021.

Medzi výnimkami sa nachádza cesta do a zo zamestnania pracovníkov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce pracovať z domu. Musia sa však vedieť preukázať potvrdením zamestnávateľa, v ktorom je napísaná aj ich pracovná doba a miesto výkonu práce.

Vzor nájdu záujemcovia na webovej stránke ministerstva, potvrdenie musí obsahovať údaje o zamestnávateľovi, zamestnancovi, miesto výkonu práce, pracovnú dobu aj dôvod nemožnosti vykonávania práce z domácnosti.

Takisto musí obsahovať dátum vystavenia potvrdenia, telefonický alebo e-mailový kontakt a podpis zamestnávateľa.