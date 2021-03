Zamestnávatelia: Pri novom stavebnom zákone hrozia zbytočné poplatky

Nový zákon by mal podľa pracovnej verzie nadobudnúť účinnosť od roka 2022.

2. mar 2021 o 15:20 TASR

BRATISLAVA. Pripravovaný nový stavebný zákon by mohol stavebné konanie zefektívniť a zrýchliť, hrozia však zbytočné poplatky.

Myslí si to zamestnávateľská organizácia Klub 500. Klub odobruje vznik jedného centrálneho stavebného úradu, elektronického registra výstavby aj skrátenie dĺžky stavebného konania, nesúhlasí však s tým, aby bol elektronický register spoplatnený a aby bol stavebník vynechaný z komunikácie so štátnymi orgánmi.

Upozorňuje tiež na krátky čas na prípravu - nový zákon by mal podľa pracovnej verzie nadobudnúť účinnosť od roka 2022.

"Oceňujeme zámer, podľa ktorého by mal na Slovensku fungovať jeden povoľovací Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR a výkon štátnej stavebnej správy prevezmú profesionálni zamestnanci štátu," podotkol výkonný riaditeľ Klubu Tibor Gregor.

Klub takisto oceňuje úvahy o nadrezortnom informačnom systéme Urbion, ktorý by mal slúžiť ako register výstavby a úložisko projektovej dokumentácie.

"Priemerná dĺžka stavebného konania na Slovensku je v súčasnosti 286 dní, pričom v EÚ je štandard 165 dní (rebríček Doing Business Svetovej banky). Použitie elektronických procesov na základe nového zákona o výstavbe dáva predpoklad na efektívnejší proces a skrátenie tohto obdobia," okomentoval Gregor.

Prevádzkovateľom systému Urbion však podľa pracovnej verzie legislatívy môže byť aj súkromná právnická osoba, ktorá môže za poskytovanie služieb žiadať odplatu.

"Žiadame, aby poskytovanie služieb Urbionu bolo bezplatné. Zároveň považujeme za neopodstatnené, aby nadrezortný register prevádzkovala súkromná osoba v čase, keď na Slovensku bola na konci roku 2020 založená štátna IT firma Slovensko IT, ktorej cieľom je poskytovať komplexné IT služby v prospech občanov SR," dodal Gregor.

Klub upozorňuje aj na kompetenčný nesúlad, ktorý pripravovaná legislatíva prináša. V návrhu sa uvažuje o tom, že projektant prerokúva stavebný zámer a projekt stavby s dotknutými orgánmi štátnej správy a ďalšími právnickými osobami a zároveň len projektant dostane rozhodnutie o stavebnom zámere. A to aj napriek tomu, že inžiniersku činnosť vykonával doposiaľ stavebník.

"Projektant je kompetentná osoba v technických veciach projektu, avšak nemusí byť oboznámený so všetkými aspektmi inžinierskej činnosti. Stavebník je nositeľom termínov, prípravy stavby a jej realizácie," podotkol Gregor.

Klub tiež navrhuje posunúť účinnosť legislatívy tak, aby bolo dosť času na prípravu, verejnú diskusiu, testovanie systému a školenie dotknutých subjektov.