Deficit štátneho rozpočtu ku koncu februára medziročne vzrástol

Výdavky štátneho rozpočtu stúpli o 147,5 milióna eur.

1. mar 2021 o 13:00 SITA

BRATISLAVA. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu februára schodok vo výške 1,179 mld. eur. V medziročnom porovnaní je to výrazné prehĺbenie deficitu, keďže ku koncu februára minulého roka to bolo mínusových 721 mil. eur.

V medziročnom porovnaní boli príjmy štátneho rozpočtu nižšie o 310,8 mil. eur a dosiahli 1,864 mld. eur. Výdavky štátneho rozpočtu stúpli o 147,5 mil. eur na 3,043 mld. eur.



Daňové príjmy sa medziročne znížili o 276,9 mil. eur na 1,661 mld. eur. Negatívny vývoj bol pri dani z pridanej hodnoty vo výške 113,9 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb v sume 57,9 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 46,4 mil. eur, pri spotrebných daniach za 42,2 mil. eur, pri dani z príjmov fyzických osôb v objeme 13,1 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou v sume 3,3 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 0,6 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, to bol medziročný nárast o 0,5 mil. eur.



Pozitívny vývoj bol v rámci príjmov z rozpočtu EÚ pri náraste o 31,8 mil. eur na 106 mil. eur. Príjmy štátneho rozpočtu z dividend dosiahli 21-tis. eur. V rovnakom období minulého roka neboli a ich príjem je možný podľa rezortu financií predpokladať až v druhej polovici roka.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu to bol pokles takmer o 66 mil. eur na 96,5 mil. eur. Ide najmä o medziročný pokles iných nedaňových príjmov o 41,6 mil. eur, administratívnych poplatkov o 21,2 mil. eur, kapitálových príjmov o 2,3 mil. eur a úrokov o 0,4 mil. eur. Príjmy z prenájmu majetku sú medziročne nižšie o 0,2 mil. eur.



Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 156,5 mil. eur na 133,4 mil. eur. V rámci EÚ výdavkov to bol nárast o 7,7 mil. eur na 153 mil. eur. Spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ dosiahlo medziročný pokles o 0,9 mil. eur na 24,3 mil. eur. Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 46,5 mil. eur na 264,9 mil. eur. Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 285,6 mil. eur na 2,468 mld. eur.