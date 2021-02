Litva sa stáva centrom finančných technológií v EÚ

Jednou z prvých, ktorá prišla už po referende o brexite, bola londýnska banka Revolut.

27. feb 2021 o 13:28 TASR

VILNIUS. Litva sa stáva centrom finančných technológií (fintech). Čiastočne aj vďaka brexitu, pretože tam stúpa počet britských digitálnych finančných firiem, ktoré tam požiadali o licencie, aby mohli naďalej pôsobiť v Európskej únii (EÚ).

Pobaltský štát, ktorý je členom eurozóny, je podľa vládnej agentúry Invest Lithuania na čele EÚ v oblasti fintech.

V krajine už pôsobí viac ako 230 takýchto spoločností, pričom zhruba dve desiatky majú väzby na Britániu.

Jednou z prvých, ktorá prišla už po referende o brexite v roku 2016, bola londýnska banka Revolut.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Litva je v súčasnosti centrom našich európskych operácií po brexite," uviedol pre agentúru AFP Virgilijus Mirkes, generálny riaditeľ litovskej divízie banky. "Pobočku vo Vilniuse sme otvorili v roku 2017 po zvážení obchodného prostredia vhodného pre fintech," poznamenal a poukázal na rýchly licenčný proces a dobré miestne talenty.

Vládna agentúra Invest Litva odhaduje, že tento sektor zamestnáva v krajine viac ako 4000 ľudí, čo predstavuje nárast za rok o viac ako 18 percent.

"Počas prechodného obdobia po brexite začali fintech spoločnosti hľadať alternatívny prístav v EÚ a Litva sa stala ich primárnou voľbou," uviedla Jekaterina Govinová, vysoká úradníčka pre dohľad v litovskej centrálnej banke.

Litva tvrdí, že dokáže vybaviť žiadosti o licencie už za tri mesiace, rýchlejšie ako ktorýkoľvek iný štát v EÚ.

Centrálna banka v pobaltskej republike udelila celkovo 118 fintech licencií, ktoré spoločnostiam umožňujú pôsobiť kdekoľvek v EÚ. To je oveľa viac ako v Nemecku, kde úrady udelili 77 licencií, či vo Francúzsku (so 76 licenciami), uvádza sa v správe Invest Lithuania. Británia je však so 610 licenciami stále prvá v rámci Európy.

Litovská centrálna banka zriadila aj "regulatory sandbox", teda rámec, ktorý umožňuje fintech spoločnostiam testovať inovácie. "Bol to maják pre firmy, ktoré hľadali liek na brexit," uviedla Govinová.

Aj keď hlavné mesto Vilnius neponúka také atrakcie ako Londýn a dostať sa tam je momentálne komplikované pre obmedzenia spojené s pandémiou nového koronavírusu, rýchlosť internetu v Litve je dobrá a má technicky zdatnú pracovnú silu.

Banka Revolut v krajine zamestnáva približne 200 ľudí, vrátane vývoja produktov a podpory zákazníkov. Mirkes uviedol, že spoločnosť bude "pokračovať v rozširovaní litovskej divízie.

Podpora fintech však prináša aj riziká. Litovská pobočka organizácie Transparency International upozornila, že "ambícia stať sa centrom finančných technológií je spojená so zodpovednosťou posunúť prevenciu prania špinavých peňazí na novú úroveň". Podľa organizácie je potrebný dôraznejší prístup, viac založený na údajoch z monitorovania zapojených inštitúcií.

Govinová poznamenala, že úrady si "plne uvedomujú" svoju zodpovednosť za to, že licencia v pobaltskom štáte otvára brány na celý trh EÚ.

Ďalšou spoločnosťou, ktorá si nedávno založila európsku centrálu v Litve, je londýnska DiPocket Group, ktorá vyvinula aplikáciu peňaženky pre elektronické peniaze. "Brexit bol určite spúšťačom," potvrdil riaditeľ a spoluzakladateľ DiPocket Fedele Di Maggio.

Dodal, že považuje litovskú centrálnu banku za "prísnu a podporujúcu" a miestnu pracovnú silu označil za "ovládajúcu angličtinu s primeranými finančnými očakávaniami".