Strata leteckých spoločností môže tento rok dosiahnuť až takmer sto miliárd dolárov

Ku koncu roka sa počíta so zotavením v sektore.

24. feb 2021 o 21:31 TASR

LONDÝN. Medzinárodné združenie pre leteckú dopravu (IATA) očakáva, že aerolínie zaznamenajú tento rok vyššie straty, než uvádzala jeho prognóza spred dvoch mesiacov. Ku koncu roka však počíta so zotavením v sektore.

Združenie IATA informovalo, že v roku 2021 očakáva stratu leteckých spoločností v rozmedzí od 75 miliárd do 95 miliárd USD (od 61,75 miliardy do 78,22 miliardy eur). V decembri predpokladalo stratu zhruba 48 miliárd USD a mesiac predtým 38,7 miliardy USD.

Aj zhoršená prognóza však predstavuje lepšie údaje než za rok 2020, v ktorom strata dosiahla približne 150 miliárd USD.

Šéf IATA Alexandre de Juniac verí, že k zotaveniu sektora by mohlo dôjsť v druhom polroku tohto roka. Pomôcť by mal digitálny covid pas, ktorý by mal zjednodušiť vybavovanie cestujúcich a ktorý chce IATA zaviesť koncom marca.