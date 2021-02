Matovič: E-karanténa až koncom apríla? To nám bude dobré ako mŕtvemu kabát

Premiér vraj chcel, aby aplikácia fungovala už od soboty.

24. feb 2021 o 19:32 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Mať na Slovensku hotovú aplikáciu na e-karanténu až koncom apríla tohto roka, je už neskoro. Uviedol to premiér Igor Matovič (OĽANO) v stredu po rokovaní s odborníkmi. Slovensku bude vtedy podľa premiéra dobrá asi tak "ako mŕtvemu kabát".

Súvisiaci článok Sulík ponúkol aplikáciu pre e-karanténu, súhlas vlády zatiaľ nedostal Čítajte

Reagoval tak na výčitku svojho koaličného partnera - vicepremiéra a ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), že v stredu počas rokovania vlády - keď sa preberala práve táto téma - rokovaciu miestnosť premiér opustil.

"Ani som nepostrehol, že niečo takéto by Richardovi vadilo. Trávil som tam pri e-karanténe asi pol hodinu a trvalo to o dosť viac. Keďže som mal stretnutie o jednej, tak som išiel na obed, aby som sa rýchlo za 15 minút naobedoval," vysvetlil premiér.

Sulíkovi odkazuje, že ak má nejaké výčitky, mal by to povedať najprv jemu, a nie médiám. "Ak by prišiel a povedal, že chce, aby som bol pri tom, tak by som si preniesol obed a jedol by som v rokovacej miestnosti. Boli vyrokované veci a keď som podstatné veci pri tej téme už vedel - a hlavne, keď povedal, že je schopný to zabezpečiť až za dva mesiace - tak som si povedal, že to už bude dobré ako mŕtvemu kabát. Tak som išiel pokojne na obed," dodal Matovič.

Premiér tvrdí, že od Sulíka chcel, aby aplikácia na e-karanténu fungovala už od tejto soboty. "Ale keď počas toho rokovania povedal, že najskôr na konci apríla, tak som si povedal, že to nám naozaj už bude dobré tak na tri veci. A vtedy som už považoval za vhodné, aby som sa išiel naobedovať," zopakoval premiér s tým, že takéto výčitky však považuje za malichernosti.

Minister Sulík si v stredu po rokovaní vlády posťažoval, že k ďalšiemu pokroku s tvorbou aplikácie na e-karanténu nedostal jasné rozhodnutie. Ako zdôraznil, aplikácia môže byť hotová koncom apríla, potrebuje k tomu však rozhodnutie už v súčasnosti a musí padnúť z najvyššieho miesta.