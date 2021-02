Sulík ponúkol aplikáciu pre e-karanténu, súhlas vlády zatiaľ nedostal

Minister hospodárstva uviedol, že príprava aplikácie by potrvala do apríla.

24. feb 2021 o 14:08 TASR

BRATISLAVA. Aplikácia na e-karanténu by mohla byť hotová do konca apríla tohto roka.

Po stredajšom rokovaní vlády to oznámil vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Minister však potrebuje jasné rozhodnutie, ktoré v stredu nedostal, keďže premiér Igor Matovič (OĽANO) nebol na tejto časti rokovania prítomný.

"Všetka robota, to znamená doprogramovanie, testovanie, implementácia a zaškolenie, by zabrala približne 300 človekodní," vyčíslil Sulík s tým, že aplikáciu by následne muselo prevádzkovať Národné centrum zdravotníckych informácií, lebo oni týmito dátami disponujú a smú s nimi narábať.

E-karanténa pre centrum zdravotníckych informácií

Takisto iba toto centrum vie požiadať o publikáciu v obchodoch s aplikáciami na mobilných zariadeniach.

"A do tretice, Národné centrum zdravotníckych informácií má informácie o očkovaných a o hospitalizovaných, pre ktorých by logicky tá karanténa neplatila," uzavrel Sulík.

Ministerstvo hospodárstva spolu s externým dodávateľom podľa Sulíkových slov všetko pripravia, zabezpečia manuály, vypracujú podklady pre call centrum, ale ďalej to musí mať na starosti Národné centrum zdravotníckych informácií.

Žiadna odpoveď od Matoviča

Na vláde sa v stredu podľa svojich slov pýtal, či je o to záujem. Premiér však na tejto časti rokovania nebol prítomný.

"Že vraj niečo bolo dôležité, neviem čo, ale v podstate sme sa nepohli ďalej," dodal Sulík.

Zdôraznil, že ak má byť aplikácia funkčná do konca apríla, rozhodnutie musí padnúť v súčasnosti. Takisto vyčíslil, že na to potrebuje tím programátorov pozostávajúci z 10 - 12 ľudí.

Ostatní ministri podľa Sulíkových slov jeho plán odobrili, avšak nemá podľa neho zmysel takto rokovať, lebo to musí byť rozhodnutie z najvyššieho miesta.

Aplikácia sa zameria na dve skupiny

Ako spresnil Sulík, aplikácia by sa zameriavala na dve skupiny obyvateľstva. Na tých, ktorí prichádzajú zo zahraničia a nedisponujú negatívnym výsledkom testu, a na tých, ktorí sú vo vnútrozemí pozitívne testovaní.

"Mali by sme ich podchytiť a venovať sa im a nie všetkým," uzavrel minister s tým, že podľa neho nemá zmysel udávať pravidlá pre všetkých päť miliónov ľudí, treba sa viac sústrediť na užšiu skupinu.

Predtým, ako by sa navrátilci zo zahraničia zaregistrovali do aplikácie, by sa podľa Sulíkových slov mali na hraniciach otestovať - o tom, akými testami, by mali rozhodnúť odborníci.

Na otázku, či vyhotovenie aplikácie do konca apríla nie je neskoro, Sulík odpovedal, že uznáva, že sa stratilo veľa času.

Aplikácia sa má "odpichnúť" od svojej predchodkyne z minulého leta od firmy Sygic, ktorá už poskytla zdrojový kód. Na dokončenie však Sulík potrebuje jasné rozhodnutie.