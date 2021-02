Európska komisia chce zachovať roaming bez ďalších príplatkov

Eurokomisia navrhla predĺžiť a zlepšiť súčasné pravidlá o roamingu do roku 2032.

24. feb 2021 o 13:44 TASR

BRUSEL. Európska komisia navrhla v stredu nové nariadenie o roamingu, ktoré predĺži súčasné pravidlá o ďalších 10 rokov.

Jeho cieľom je zabezpečiť, aby občania EÚ mohli aj naďalej využívať roaming bez ďalších poplatkov pri cestovaní po členských krajinách Únie.

Rovnaká kvalitu a rýchlosť pripojenia

Komisia pripomenula, že v čase, keď vlády krajín EÚ vzhľadom na pandemickú situáciu odrádzajú od nepodstatného cestovania, chce zabezpečiť právnu istotu pre využívanie roamingu.

Nové nariadenie predĺži súčasné pravidlá, ktorých platnosť sa má skončiť koncom júna 2022, o ďalších 10 rokov a zabezpečí aj lepšie roamingové služby pre cestujúcich a nové pravidlá.

Spotrebitelia budú mať nárok na rovnakú kvalitu a rýchlosť mobilného sieťového pripojenia v zahraničí ako doma.

Nové pravidlá zabezpečia aj efektívny prístup k pohotovostným službám vrátane zlepšenia povedomia o alternatívnych spôsoboch pre ľudí so zdravotným postihnutím, ako aj zvýšenia povedomia spotrebiteľov o možných poplatkoch za používanie služieb s pridanou hodnotou pri roamingu.

Bez obáv z vysokých účtov

Výkonná podpredsedníčka Európskej komisie pre digitálnu agendu Margrethe Vestagerová v tejto súvislosti pripomenula, že občania EÚ, nech sú kdekoľvek v Európe, by na svojich cestách mali mať možnosť spojiť sa so svojimi blízkymi či viesť pracovné rozhovory, a to bez obáv z vysokých účtov.

"Koniec poplatkov za roaming je ukážkovým príkladom toho, ako EÚ pomáha udržiavať milióny ľudí v kontakte a zlepšuje ich životy. Nové pravidlá udržia roaming bez ďalších poplatkov a ešte viac ho vylepšia," opísala situáciu.

Vďaka súčasnému nariadeniu o roamingu sa platnosť roamingových poplatkov v Únii skončila 15. júna 2017 a odvtedy takmer 170 miliónov Európanov využíva výhody lacnejšieho spojenia počas cestovania v rámci jednotnom trhu EÚ.

Výrazný rast dátového roamingu

Využitie dátového roamingu sa v lete 2019 zvýšilo 17-krát v porovnaní s letom 2016, čiže rok pred zrušením príplatkov za roaming.

Podľa najnovších údajov Eurobarometra 33 percent ľudí cestujúcich medzi štátmi EÚ uviedlo, že zaznamenali nižšiu rýchlosť mobilného internetu, ako majú v domovskej krajine, a 28 percent naznačilo, že štandard siete bol nižší ako doma (napríklad 3G sieť namiesto 4G).

Nové pravidlá majú za cieľ zabezpečiť, aby občania a podniky využívali rovnakú kvalitu služieb ako doma.

Pokiaľ ide o služby 5G sietí, zákazníci musia vedieť, že sú schopní používať určité aplikácie a služby pri roamingu.

Jednoduchší prístup na tiesňové linky

Cieľom nového nariadenia je zabezpečiť, aby zákazníci využívajúci roaming mali prístup k tiesňovým službám a mohli mať bezproblémový a bezplatný prospech z prenosu polohy volajúceho, a to aj inými spôsobmi ako hlasovými hovormi, ako sú SMS alebo tiesňové aplikácie.

Cestujúci by mali byť navyše informovaní o spôsoboch prístupu k pohotovostným službám v krajine EÚ, ktorú navštevujú, vrátane služieb určených pre zdravotne postihnuté osoby.

Cestujúci využívajúci roamingové služby by mali mať istotu, že nebudú čeliť neočakávaným poplatkom za volanie na technické asistenčné služby, starostlivosť o zákazníkov leteckých spoločností, poisťovacích spoločností alebo na čísla bezplatných telefónov.

Nové pravidlá požadujú od operátorov, aby poskytovali spotrebiteľom dostatočné informácie o zvýšených nákladoch, ktoré by im mohli vzniknúť pri využívaní služieb s pridanou hodnotou počas roamingu.

Navrhované pravidlá okrem toho predpokladajú aj ďalšie zníženie veľkoobchodných cien za roaming.