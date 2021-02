Sulík: Vyhoveli sme tisíckam žiadostí o pomoc s nájomným

Najviac žiadostí na nájomné prichádza z oblasti gastra či fitnescentier.

24. feb 2021 o 14:44 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo hospodárstva SR schválilo podnikateľom zasiahnutým druhou vlnou pandémie 9 127 žiadostí o pomoc s nájomným a vyplatilo viac ako 13 mil. eur. Ako informuje rezort, ak je žiadosť správne vyplnená, peniaze odchádzajú podnikateľom v priemere do piatich dní od jej podania.

„Najviac žiadostí na nájomné prichádza z oblasti gastra či fitnescentier,“ doplnil minister hospodárstva Richard Sulík.

Nárok na dotácie v druhej vlne majú nielen podnikatelia, ktorí mali z dôvodu štátom prijatých opatrení zatvorené, ale aj obmedzené prevádzky z dôvodu zákazu vychádzania. Žiadať teda môžu aj tí, ktorí síce mali otvorené, no zákazníci sa do ich prevádzok nemohli dostať. Podnikatelia môžu o dotácie žiadať do 31. marca 2021.

V rámci prvej vlny ministerstvo hospodárstva vyhovelo 19 359 žiadostiam a vyplatilo takmer 40 mil. eur.