Vlani kúpili zahraniční podnikatelia takmer 2 600 slovenských firiem

Najčastejšie kupovali Česi, Maďari a Američania.

24. feb 2021 o 11:29 SITA

BRATISLAVA. Minulý rok kúpili zahraniční podnikatelia 2 569 slovenských spoločností. Najčastejšími zahraničnými majiteľmi našich firiem sa stali Česi, Maďari a Američania, pod svoju kontrolu získali 1 640 slovenských podnikov, čo predstavuje takmer 65 percent z celkového počtu.

Ako ďalej vyplýva z dát poradenskej spoločnosti Bisnode A Dun & Bradstreet Company, medziročne je vidieť mierne ochladenie v záujme zahraničných podnikateľov o naše firmy, v uplynulom roku ich kúpili o 196 menej ako v roku 2019.

Česká republika si v rebríčku najčastejších zahraničných majiteľov slovenských podnikov dlhodobo drží prvenstvo.

Kapitál, ktorý drží v 808 firmách ovládnutých v roku 2020, presahuje 12 mil. eur, čo je 15 percent celkového objemu kapitálu spoločností predaných do zahraničných rúk v minulom roku. Druhými top vlastníkmi sú Maďari (703), ktorí v uplynulom roku kúpili podniky so základným imaním vo výške viac ako 9 mil. eur. Do prvej trojky patria ešte Spojené štáty americké (129) s kapitálom bezmála 5 mil. eur.

„USA tak na pozícii trojky vymenili Rumunov, ktorí v roku 2020 kúpili 64 našich spoločností, čo ich posunulo na ôsmu priečku v rebríčku top 10 najčastejších zahraničných majiteľov slovenských firiem,“ uviedla analytička Bisnode A Dun & Bradstreet Company Petra Štěpánová. Tá zároveň upozornila, že v prípade Rumunska evidujú výrazný pokles záujmu už od roku 2018. Kým vtedy tamojší podnikatelia kúpili 173 našich podnikov, v roku 2019 už len 116 a v roku 2020 ich apetít klesol o polovicu. Naopak, záujem zo Spojených štátov amerických rastie postupne už tretí rok po sebe.