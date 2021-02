Prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska má tvoriť 76 lokalít

Ministerstvo chce legislatívny proces začať v najbližších týždňoch.

22. feb 2021 o 12:18 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo životného prostredia by malo vypracovať návrh nariadenia vlády, ktorým sa vyhlási prírodná rezervácia Pralesy Slovenska.

Následne ho predloží do legislatívneho procesu. Ten by sa mal začať v najbližších týždňoch. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie envirorezortu.

Okresné úrady na základe požiadavky ministerstva od septembra do novembra 2020 postupne zverejňovali zámer vyhlásenia pre jednotlivé lokality prírodnej rezervácie, pripomína odbor komunikácie.

"V januári 2021 uplynula lehota na pripomienkovanie dotknutých subjektov tých lokalít, ktoré boli zverejnené najneskôr," skonštatoval. Po vyhodnotení "početných pripomienok" Okresného úradu Banská Bystrica ministerstvo vypracuje návrh nariadenia vlády.

Prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska má tvoriť 76 lokalít po celom Slovensku. Celková rozloha prírodnej rezervácie by mala byť 6456,57 hektára

. Lokality sú vo všetkých krajoch okrem Nitrianskeho. Najväčšie zastúpenie, viac ako 3000 hektárov, by malo byť v Banskobystrickom kraji a vyše 2000 hektárov v Žilinskom kraji.

Pre rezerváciu by mal platiť piaty, najvyšší stupeň ochrany.