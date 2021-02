Pohonné látky na slovenských čerpacích staniciach zdražejú, predpokladá analytička

Dôvodom je rast cien ropy na svetovom trhu.

21. feb 2021 o 13:53 SITA

BRATISLAVA. Zdražovanie pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach bude pokračovať. Na základe vývoja svetových cien ropy Brent to predpokladá analytička 365.bank Jana Glasová.

„Vzhľadom na tohto týždňový výraznejší rast cien na ropnom trhu očakávame, že ceny na našich pumpách sa môžu v ďalšom týždni zvýšiť,“ povedala pre agentúru SITA.

Pandémia stlačila ceny nadol

Cena jedného z benzínov na našich pumpách aj počas šiesteho tohtoročného týždňa prevažne rástla. Výnimkou bol 95-oktánový benzín, ktorého ceny minulý týždeň viac-menej stagnovali, respektíve nepatrne klesli o 0,2 percenta na priemernú úroveň 1,273 eura za liter.

Cena 98-oktánového benzínu vzrástla o 1,4 percenta na 1,469 eura za liter. Zvýšili sa aj ceny nafty, a to o 1,8 percenta na úroveň 1,116 eura za liter.

V medziročnom porovnaní sú však pohonné látky stále lacnejšie, aj keď cenové rozdiely už nie sú až také výrazné ako kedysi. Benzín je lacnejší o 3 až 5 percent a nafta zhruba o 10 percent.

„Je to dôsledkom pandémie, s ktorou súvisí prepad dopytu po rope, čo stlačilo jej ceny počas minulého roka smerom nadol,“ dodala Glasová.

Cena ropy rastie

Ceny ropy Brent na svetovom trhu rastú už niekoľko týždňov po sebe. Začiatkom februára sa čiernemu zlatu podarilo dokonca prelomiť hranicu 60 amerických dolárov za barel. Odvtedy ďalej mieri nahor.

Počas tohto týždňa sa dokonca ropa Brent vyšplhala nad hladinu 64 dolárov za barel. Ide o najvyššie úrovne za posledný rok.

Pod rastúce ceny čierneho zlata sa v posledných týždňoch podpisuje podľa analytičky hlavne očkovanie proti koronavírusu v jednotlivých krajinách.

„Vďaka tomu by sa náš život mohol opäť vrátiť do normálu. Opäť by ožil cestovný ruch, ľudia by začali viac cestovať či už súkromne alebo pracovne, a tým by rástol aj dopyt po rope,“ doplnila Glasová.

Na trhy sa tento týždeň začali dostávať informácie, že nedávny výraznejší rast cien ropy by mohol motivovať krajiny OPEC+ k tomu, aby zmiernili svoje ťažobné limity. „To by viedlo k vyššej ťažbe, vyššej ponuke ropy na trhu a mohlo by to pôsobiť na pokles jej ceny,“ konštatovala Glasová.