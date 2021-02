Sólymos odmietol zodpovednosť za žalobu pre znečistené ovzdušie

Treba investovať do projektov na zlepšenie ovzdušia, nie sa zaoberať minulosťou, odkázal exminister.

19. feb 2021 o 12:42 TASR

BRATISLAVA. Envirorezort by mal viac energie investovať do reálnych projektov na zlepšenie kvality ovzdušia. Nemal by neustále zvaľovať viny na minulosť.

Uviedol to exminister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).

Reagoval tak na Európsku komisiu, ktorá podala na Európsky súdny dvor žalobu proti SR za prekročenie limitnej hodnoty pre tuhé znečisťujúce látky a pre neprijatie primeraných opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Pravdou ostáva, že kvalita ovzdušia v Európe, ale aj na Slovensku nie je uspokojivá. Hrozba žaloby zo strany Európskej komisie je problém, ktorý som zdedil aj ja, keď som nastúpil na rezort. Ale nemal som vtedy čas obviňovať predchodcov, bolo nevyhnutné situáciu riešiť," povedal Sólymos.

Sólymos zaviedol prísnejšie limity

Pripomína, že v roku 2016 Slovensko prijalo množstvo systémových opatrení, aby sa kvalita ovzdušia zvýšila. Rešpektovala to vtedy aj Európska komisia. Vďaka tomu Slovensko vypadlo zo skupiny deviatich štátov, na ktoré zvažovala dať komisia žalobu.

Ministerstvo životného prostredia v roku 2017 presadilo legislatívu, ktorá zaviedla prísnejšie emisné limity aj pre stredne veľkých znečisťovateľov, hovorí Sólymos.

Pokračuje, že sa zefektívnilo aj informovanie občanov o smogovej situácii.

Zastavené dotácie na kotly

Bývalý minister spomenul aj kotlovú dotáciu, ktorá mala financovať výmenu kotlov pre domácnosti.

Súvisiaci článok Slovensko žne ovocie ignorácie, čelí žalobe za nedostatočnú ochranu ovzdušia Čítajte

"Práve lokálne vykurovanie a doprava sú najvypuklejším problémami, ktoré dusia kvalitu ovzdušia na Slovensku," myslí si Sólymos. Nové vedenie zastavilo aj kotlovú dotáciu a namiesto toho ide zatepľovať rodinné domy.

"Aj keď nerozumiem, prečo by sa nemohlo zatepľovať a modernizovať vykurovanie súčasne," podotkol.

Žaloba reaguje aj na predošlé roky

Ministerstvo uviedlo, že priemerná denná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok na území Slovenska za roky 2020 a 2019 významne poklesla. Podanie na Európsky súdny dvor však hodnotí znečistenie ovzdušia Slovenska aj za predošlé roky.

Eurokomisia vedie podľa envirorezortu za porušenie smernice o kvalite okolitého ovzdušia konanie voči 18 členským štátom EÚ.

Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) žalobu rešpektuje a povedal, že Slovensko žne ovocie ignorácie voči ochrane ovzdušia z éry minulých vlád.