Na aplikácii e-karanténa sa pracuje, v pondelok o nej bude rokovať koaličná rada

Aktuálne sa podľa ministra snažia zistiť realizovateľnosť aplikácie.

18. feb 2021 o 11:58 (aktualizované 18. feb 2021 o 12:01) SITA, TASR

BRATISLAVA. Na aplikácii e-karanténa sa ďalej pracuje, v pondelok o nej bude rokovať koaličná rada.

Ako ďalej vo štvrtok po rokovaní vlády uviedol minister hospodárstva Richard Sulík, ak projektu vyjadrí podporu, nasledujúcu stredu by na rokovanie kabinetu priniesol uznesie, ktorým by sa spustila jeho realizácia.

Aktuálne sa podľa ministra snažia zistiť realizovateľnosť aplikácie. Potvrdil pritom, že by do nej mali by zapojení všetci pozitívne testovaní občania.

„Myslím, že to pokračuje veľmi dobre," zhodnotil.

Na otázku o konkrétnej forme Sulík odpovedal, že podporuje každú funkčnú aplikáciu. "My práve že tieto IT metódy vôbec nevyužívame a snažíme sa to potom kompenzovať nadmerným testovaním," kritizoval Sulík s tým, že aplikácia však musí byť funkčná.

Ako dodal, pri schválení aplikácie vládou určite nebude chýbať hlas žiadneho ministra za koaličnú stranu SaS.