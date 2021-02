Opatrný, ale nezvratný. Johnsonov plán je postupne otvoriť ekonomiku do niekoľkých mesiacov

Otvoriť ekonomiku má umožniť rýchle tempo očkovania.

17. feb 2021 o 15:20 TASR

LONDÝN. Britský premiér Boris Johnson plánuje postupné zmierňovanie lockdownu, pričom s kompletným otvorením ekonomiky sa počíta do piatich mesiacov. Umožniť by to malo rýchle tempo očkovania obyvateľstva.

Nový koronavírus, ktorý sa rozšíril začiatkom minulého roka zo strednej Číny, usmrtil vo svete vyše 2,4 milióna ľudí, životy ďalších obrátil naruby a viedol k historickému prepadu ekonomík.

Medzi ťažko zasiahnuté ekonomiky patrí aj britská, rýchle napredovanie vakcinácie by jej však malo umožniť zaradiť sa medzi prvé, ktoré zaznamenajú návrat k určitému normálu, uviedla agentúra Reuters.

Johnson, ktorý by mal podrobnosti plánu ukončovania lockdownu zverejniť 22. februára, uviedol, že plán zmierňovania opatrení bude opatrný, avšak nezvratný.

Denník Daily Mail informoval, že zatiaľ čo administratívni pracovníci budú ešte stále pokračovať v práci z domu, časť ekonomiky, ako sú väčšie hotely, by sa mala otvoriť v priebehu apríla. V tomto mesiaci by sa mohli otvoriť aj zábavné parky a zoologické záhrady a spolu s nimi povoliť aj viaceré vonkajšie športy, ako je golf či tenis.

Na druhej strane, bary, reštaurácie a niektoré hostince budú musieť počkať pravdepodobne do mája a otvorenie všetkých pubov sa plánuje až na jún.

Celkovo podniky pôsobiace v oblasti voľnočasových aktivít sa podľa denníka nevrátia do "zhruba normálneho" stavu skôr ako v júli a ľudia, ktorí môžu pracovať z domu, budú v tom pokračovať ešte nejaký čas.